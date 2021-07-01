В период со 2 по 8 июля на территории республики зарегистрировано 201 заявление и сообщение о преступлениях. По 161 из них в течение суток установлены подозреваемые лица.
За указанный период был зарегистрирован один факт умышленного причинения тяжкого вреда здоровью (раскрыт), грабёж (лицо установлено), изнасилование (раскрыто), 31 кража (десять из них раскрыты по горячим следам). Выявлено и задокументировано одно вымогательство (подозреваемый установлен), семь фактов в сфере борьбы с незаконным оборотом наркотиков и шесть преступлений в сфере экономики (все раскрыты), передает пресс-центр МВД ПМР.
Сотрудниками ОВД разысканы десять граждан, обвиняемых в совершении преступлений и объявленных в розыск. Представителями УпВМ МВД ПМР выявлены и задержаны восемь госдолжников и четыре неплательщика алиментов.
Сотрудниками подразделений ГАИ органов внутренних дел составлено 1011 административных протоколов за нарушение правил дорожного движения. Выявлены и отстранены от управления транспортом 16 водителей, которые были за рулём в состоянии опьянения. На территории обслуживания г. Бендеры выявлено восемь таких водителей, г. Тирасполь и Рыбницкого района – по три, Слободзейского и Григориопольского районов – по одному.
Со 2 по 8 июля на территории республики зарегистрировано два пожара, оба в Тирасполе. Погибших и раненых нет. За нарушение правил пожарной безопасности составлено 19 административных протоколов. mvdpmr.org