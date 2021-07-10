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Больших панд спасли от вымирания

Больших панд спасли от вымирания

В Китае больших панд спасли от вымирания и снизили их охранный статус с «находящихся под угрозой уничтожения» до «уязвимого вида». Популяция этих животных увеличилась: теперь их число в дикой природе составляет 1,8 тысячи особей, пишет Global Times.

Согласно информации Всемирного фонда дикой природы (WWF), большие панды — наиболее редкие представители семейства медведей. С 1961 это животное является символом WWF. Панды обитают в горных бамбуковых лесах в центральном Китае, а в день взрослое животное съедает от 12 до 38 килограммов бамбука. Популяция стала сокращаться из-за уничтожения окружающей среды, вырубки растения и браконьерства, передает lenta.ru.
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Активно защищать панд в Китае начали в 1980-х: в 1981 году власти страны запретили торговлю шкурами животных, в 1988 году и саму охоту на панд. В 1992 году стране разбили множество заповедников, в которых на данный момент обитает большая часть всех больших панд в мире. Благодаря этим мерам с 2004 по 2014 год численность животных в дикой среде выросла на 17 процентов, однако они все еще находились под угрозой исчезновения.

Власти Китая также заявили об улучшении обстановки с другими редкими видами животных. В стране увеличились популяции амурского тигра, северо-азиатского леопарда или амурского леопарда, азиатского слона и хохлатого ибиса.

Ранее в Китае родились детеныши редкого золотого тигра. В 2014 году в мире насчитывалось около 30 особей данного вида. Подобных животных насчитывается меньше, чем панд.
lenta.ru
  • Сегодня, 09:39
  • DTV
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