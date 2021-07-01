Приказом Министерства просвещения утвержден Государственный образовательный стандарт среднего (полного) общего образования Приднестровской Молдавской Республики. Он представляет собой совокупность требований, обязательных при реализации основной образовательной программы среднего (полного) общего образования.
Стандарт включает в себя ряд требований: к результатам освоения основной образовательной программы; к структуре основной образовательной программы, в том числе требования к соотношению частей основной образовательной программы и их объему, а также к соотношению обязательной части основной образовательной программы и части, формируемой участниками образовательных отношений; к условиям реализации основной образовательной программы, в том числе кадровым, финансовым, материально-техническим и иным условиям, передает newspmr.com.
Требования к результатам освоения основной образовательной программы, ее структуре и условиям реализации учитывают возрастные и индивидуальные особенности обучающихся при получении среднего (полного) общего образования, включая образовательные потребности обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов (ОВЗ), а также значимость данного уровня общего образования для продолжения обучения в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, профессиональной направленности и успешной социализации.
Стандарт является основой объективной оценки соответствия установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки обучающихся, освоивших основную образовательную программу, независимо от формы получения образования и формы обучения.
Среднее (полное) общее образование может быть получено: - в организациях, осуществляющих образовательную деятельность (в очной (дневной), очно-заочной, заочной форме, в форме экстерната); - вне организаций, осуществляющих образовательную деятельность, в форме семейного образования и самообразования.
Допускается сочетание различных форм получения образования и форм обучения. Срок получения среднего (полного) общего образования в очной (дневной), очно-заочной (вечерней) форм обучения составляет два года.
Срок получения среднего (полного) общего образования лицами, осваивающими программы в форме экстерната (самостоятельное освоение образовательных программ), семейного образования может составлять один год. Для лиц с ОВЗ при обучении по адаптированным основным образовательным программам среднего(полного) общего образования, и для обучающихся, осваивающих основную образовательную программу в очно-заочной (вечерней) или заочной формах, независимо от применяемых образовательных технологий, может быть увеличен не более чем на один год.
Стандарт разработан с учетом национальных и этнокультурных потребностей народов Приднестровской Молдавской Республики, ориентирован на становление личностных характеристик выпускника.