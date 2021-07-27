Цены на газ в Европе продолжают расти, но «Газпром» по-прежнему отказывается бронировать большие дополнительные объемы транзита через Украину. Дополнительные заявки компания обещает выполнить после запуска «Северного потока — 2».
«Оператор ГТС Украины» провел безрезультатный аукцион по продаже мощностей транзита на август. Компания выставила на торги на венгерской платформе RBP 63,7 млн кубометров в сутки в течение августа. Мощности предлагались на пункте «Суджа» на границе России и Украины. Желающих забронировать не нашлось, передает eadaily.com.
Это уже не первый раз, когда «Газпром» отказывается значительно наращивать транзит газа через Украину. У компании есть законтрактованные 110 млн кубометров в сутки на 2021 год, и дополнительно она докупает с февраля не более 15 млн кубометров в сутки.
В Европе тем временем продолжают расти цены на газ. Так, на британской NBP они выросли до рекордных за последние 15 лет значений — до $ 460 за тысячу кубометров. А на нидерландской TTF — до $ 430.
Киев обвиняет «Газпром» в том, что тот умышленно не наращивает поставки в Европу. В то же время сама компания сообщает о росте экспорта почти на четверть. За 6,5 месяца «Газпром» поставил в страны дальнего зарубежья 107,5 млрд кубометров. Зампред правления компания Елена Бурмистрова заявляла, что все контрактные обязательства выполняются, а допзаявки удовлетворят после запуска «Северного потока — 2», который может состояться осенью.
При этом отказ «Газпрома» выбрасывать на рынок дополнительные объемы может быть лишь одной из множества причин, почему в европейских хранилищах низкие запасы, а на биржах — высокие цены.
Как сообщало EADaily, поставщики СПГ значительно снизили экспорт сжиженного газа в Европу, перенаправляя его на более премиальные рынки Азии и Южной Америки. Кроме того, выросли цены на уголь, который является конкурентом газа в генерации, и квоты на выбросы СО₂, которые обязаны покупать угольные электростанции в Европе. На этой неделе же напряжения рынку добавил сбой добычи на крупном норвежском месторождении «Тролль», с которого получает 50 млн кубометров в сутки.
Сам украинский маршрут продолжает оставаться самым дорогим направлением экспорта российского газа в Европу. Дополнительный ежемесячный транзит обходится «Газпрому» в $ 38 за тысячу кубометров, что вдвое дороже «Северного потока» и втрое — польского транзита. Более того, большие объемы доптранзита украинский оператор предлагает на условиях «без гарантии». eadaily.com