В доме на Старопортофранковской 133 он жил со своей мамой с 11 лет. В последний раз Михаил Михайлович здесь побывал летом 2017 года. Из одесской квартиры Михаила Жванецкого на Старопортофранковской, 133 сделают музей. Об этом во вторник, 27 июля, со ссылкой на решение городских властей пишет Думская.
"Соответствующий проект решения о создании коммунального учреждения "Одесский муниципальный музей-квартира Михаила Жванецкого" вынесен на предстоящую сессию муниципального собрания. Этим же решением планируют утвердить его устав", - написало издание.
Музейные собрания самого Жванецкого, которые хранятся в квартире, с согласия родственников передадут в пользование учреждения.
Также сообщается, что деятельность музея будет финансироваться за счет Одесского городского бюджета. В пояснительной записке к проекту решения указано, что предварительно речь идет о 850 тыс. грн., но не уточняется, на какой период.
Отмечается, что в течение 5 лет музеем будет руководить директор. Он будет назначен по конкурсу.
Родился Жванецкий в Одессе 6 марта 1934 года в семье врачей. Окончил институт инженеров морского флота и семь лет работал в одесском порту механиком по кранам. Писать Жванецкий начал еще во время учебы - это были миниатюры и монологи, он также создал самодеятельный театр Парнас-2.
Михаил Жванецкий умер 6 ноября 2020 года в возрасте 86 лет.