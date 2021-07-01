По словам экономиста, в Нацбанке понимают всю "нелепость повышения учетной ставки".
Нацбанк Украины поднял учетную ставку, однако это ничего не означает для украинской экономики. Такое мнение в Telegram высказал экономист, экс-министр финансов Игорь Уманский.
"В Украине и США учетная ставка - разные вещи. В США этот шаг приводит к торможению экономики, потому что кредиты становятся менее доступными, а экономика чувствительна к объему и стоимости кредитов", - цитирует экономиста unian.net
По словам эксперта, проценты по кредитам в Украине в большинстве случаев гораздо выше 15-70% годовых.
"Нет никакого контроля инфляции. Говорить, что повышение учетной ставки охладит экономику и остановит инфляцию - удивительно и неразумно. Все источники повышения цен в Украине - немонетарного происхождения. В переводе, они зависят не от стоимости денег, а от мирового повышения стоимости продуктов питания, сырья для промышленности и административного повышения тарифов в Украине", - заявил экономист.
"В 2020 году инфляция в Украине была двусмысленной, и только хитросплетенная методика Госкомстата мешает это увидеть. Но каждый житель многомиллионной страны на собственной шкуре понял, как подорожали продукты питания - основная статья расходов 90% украинцев.
Кроме того, дорожали и повышались: тарифы, бензин, дизель, газ, налоги и проезд. Все это никак не зависит от стоимости кредитов. Так что - повышай - ни повышай - это ничего не изменит", - отметил Уманский.
По словам экономиста, в Нацбанке понимают всю "нелепость повышения учетной ставки".
"Тогда зачем это все? А для протокола. В законодательстве прописано, что НБУ отвечает за инфляцию (и то не всегда). Поэтому если растет инфляция - нужно повысить ставки. Оперативно отреагировали, каких действий вам еще не хватает? Назовем это традицией. Пусть она бессмысленна и бесполезна, но очень уважаема всем прогрессивным человечеством", - отметил эксперт.