Правительство Украины на заседании 28 июля изменило правила пересечения границы из-за угрозы распространения нового штамма коронавируса «дельта». Новые правила начнут действовать уже через неделю.
Согласно решению кабмина, при въезде в Украину иностранцы должны предоставить один из следующих документов:
— справку об отрицательном ПЦР-тесте на коронавирус, сделанном не ранее чем за 72 часа до пересечения границы;
— справку об отрицательном экспресс-тесте на антиген, сделанном не ранее чем за 72 часа до въезда;
— сертификат о полном курсе вакцинации от коронавируса препаратами, которые одобрил ВОЗ: Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Johnson&Johnson, Sinopharm и Sinovac.
Иностранные граждане (за исключением детей до 18 лет), у которых нет сертификата о вакцинации, должны установить приложение «Вдома» и соблюдать самоизоляцию (если в течение 72 часов с момента пересечения границы не получат отрицательный результат ПЦР-теста или экспресс-теста на ковид).
Отметим, медицинская страховка по-прежнему обязательна для всех, независимо от того, переболели вы ковидом или нет, вакцинировались или нет.
Граждане Украины могут беспрепятственно пересекать госграницу из любых стран при условии наличия одного из двух документов:
— сертификат о полном курсе вакцинации от коронавируса препаратами, которые одобрил ВОЗ;
— справка 063-О о получении первой дозы вакцина от ковида.
В то же время, все кто приезжает из России или Индии, независимо от гражданства, и находились на территории этих государств более семи дней в течение последних двух недель, обязаны две недели соблюдать самоизоляцию. Досрочно выйти из карантина, сдав тест на ковид, они не могут.
Новые правила начнут действовать через семь дней с момента публикации постановления. newsmaker.md