Загрузка. Пожалуйста, подождите...
0
Татьяна Салкуцан вышла в полуфинал Олимпиады
Это первый выход в полуфинал для молдавских пловцов спустя четверть века неудач. Пловчиха Татьяна Салкуцан вышла в полуфинал Олимпиады в Токио.
Молдавская спортсменка пришла к финишу четвертой, показав результат 2:09.98 на дистанции 200 метров на спине. Это и новый рекорд Молдовы на этой дистанции, пишет sputnik.md.
Выход Татьяны Салкуцан в полуфинал стал первым для молдавских пловцов на Олимпийских играх после 25-летнего перерыва.
"Рада, что мне удалось добиться хорошего результата на моей любимой дистанции 200 метров на спине. Сделаю все возможное, чтобы выйти в финал ", — сказала спортсменка.
sputnik.md
- Сегодня, 16:31
- DTV
- Просмотров: 0
- Комментариев: 0
-
-
-
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.