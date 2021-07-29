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Татьяна Салкуцан вышла в полуфинал Олимпиады

Татьяна Салкуцан вышла в полуфинал Олимпиады

Это первый выход в полуфинал для молдавских пловцов спустя четверть века неудач. Пловчиха Татьяна Салкуцан вышла в полуфинал Олимпиады в Токио.

Молдавская спортсменка пришла к финишу четвертой, показав результат 2:09.98 на дистанции 200 метров на спине. Это и новый рекорд Молдовы на этой дистанции, пишет sputnik.md.

Выход Татьяны Салкуцан в полуфинал стал первым для молдавских пловцов на Олимпийских играх после 25-летнего перерыва.

"Рада, что мне удалось добиться хорошего результата на моей любимой дистанции 200 метров на спине. Сделаю все возможное, чтобы выйти в финал ", — сказала спортсменка.
sputnik.md
  • Сегодня, 16:31
  • DTV
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