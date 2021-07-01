Dnestr.TV

 
0

Рылов завоевал вторую золотую медаль на Олимпийских играх в Токио

Рылов завоевал вторую золотую медаль на Олимпийских играх в Токио

Российский пловец Евгений Рылов завоевал золотую медаль на дистанции 200 м на спине на Олимпийских играх в Токио.

Российский спортсмен проплыл дистанцию за 1 минуту 53,27 секунды и установил новый олимпийский рекорд. Вторым финишировал американец Райан Мёрфи (+0,88), третьим - британец Люк Гринбэнк (+1,45).

Рылов стал первым отечественным пловцом, завоевавшим золотую медаль Олимпийских игр на дистанции 200 метров на спине с 1988 года. Тогда на Играх в Сеуле победу одержал Игорь Полянский, передает ТАСС.

Рылов завоевал вторую золотую медаль на Олимпийских играх в Токио, ранее он финишировал первым на дистанции 100 метров на спине и стал серебряным призером в эстафете 4х200 метров вольным стилем. На Олимпийских играх 2016 года он стал третьим в заплыве на 200 м на спине. Кроме того, в активе 24-летнего спортсмена две золотые, три серебряные и три бронзовые награды чемпионатов мира, четыре золотые, три серебряные и одна бронзовая медали первенств Европы.

Сборная России занимает четвертое место в медальном зачете Олимпийских игр в Токио, завоевав девять золотых, 12 серебряных и девять бронзовых медалей. Лидирует команда Китая (16 золотых, 7 серебряных и 10 бронзовых наград), вторыми идут спортсмены из Японии (15-4-6), третьими - атлеты из США (14-16-11).

Рылов завоевал вторую золотую медаль на Олимпийских играх в Токио
Рылов завоевал вторую золотую медаль на Олимпийских играх в Токио
Рылов завоевал вторую золотую медаль на Олимпийских играх в Токио
tass.ru
  • Сегодня, 05:35
  • DTV
  • Просмотров: 0
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • Ветер перемен. Что важно знать избирателям
  • Ветер перемен. В Молдове будет новый Парламент
  • Про нас иначе. Молодые люди, инвестирующие в сельское х ...
  • Азбука фермера. Как выбрать выгодную сферу для инвестиц ...
  • Драйв на песке
  • Азбука фермера. Прибыльные ягоды
  • Подробности несчастного случая, произошедшего на учебны ...
  • No comment: Пляжный регби "Кубок Днестра"
  • Азбука фермера. Способы продвижения бизнеса и требовани ...
  • В Приднестровье каждые 80 минут рождается человек, а у ...

    • Moldova+

  • Игорь Додон выступил на онлайн-заседании Высшего Евразийского экономического совета
  • В продолжение темы: Не убедили или Эта вонь у нас фенолом зовется?
  • Александр КОВАЛЬЧУК: Говорить с обществом и оздоравливать его - для этого я решил стать журналистом
  • Зелёный город
  • Старые Автомобили Нас Убивают
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • Ветер перемен. Что важно знать избирателям
  • Ветер перемен. В Молдове будет новый Парламент
  • Про нас иначе. Молодые люди, инвестирующие в сельское х ...
  • Азбука фермера. Как выбрать выгодную сферу для инвестиц ...
  • Драйв на песке
  • Азбука фермера. Прибыльные ягоды
  • Подробности несчастного случая, произошедшего на учебны ...
  • No comment: Пляжный регби "Кубок Днестра"
  • Азбука фермера. Способы продвижения бизнеса и требовани ...
  • В Приднестровье каждые 80 минут рождается человек, а у ...
    •  

    Инфо

    Участник конкурса сайтов RUССКОЕ ЗАRUБЕЖЬЕ-2015
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна