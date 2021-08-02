Румынский институт физики Земли зарегистрировал 2 августа несколько афтершоков после ряда землетрясений, которые произошли накануне вечером.
Три сейсмособытия случились в воскресенье всего за полчаса. Первое, магнитудой 4,1 по шкале Рихтера, было зафиксировано в 20:58 в уезде Васлуй, на расстоянии в 109 километров от Кишинева, оно залегало на глубине 2 километра.
Спустя всего несколько минут, в 21.09, в том же районе произошло еще одно слабое землетрясение магнитудой 2,7 - на глубине 6 километров. Следующее сейсмособытие воскресенья было зафиксировано в 21.23, сила подземных толчков составила 2,1 по шкале Рихтера, передает sputnik.md.
В понедельник, 2 августа, последовали афтершоки. В 00.34 сейсмологи зафиксировали в уезде Васлуй подземные толчки в 2 балла по шкале Рихтера.
И вечером в понедельник здесь снова трясло: подземные толчки силой 2,2 балла ощущались в том же районе в 18.20, эпицентр залегал на глубине 6 километров.
Также в понедельник землетрясение силой 3,2 балла по шкале Рихтера произошло в сейсмической зоне Вранча, это случилось в 18.02. Как и большинство подземных толчков, происходящих в этом районе, оно залегало на большой глубине - 131 километр.