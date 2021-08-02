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«Газпром» в первом полугодии нарастил экспорт в дальнее зарубежье на 23,2%

«Газпром» в первом полугодии нарастил экспорт в дальнее зарубежье на 23,2%

В период с января по июль «Газпром» увеличил экспорт в страны дальнего зарубежья. Этот показатель составил 115,3 млрд кубометров газа и близок к историческому рекорду: 117,1 млрд кубометров за семь месяцев.

«Рост, по сравнению с аналогичным показателем 2020 года, — на 23,2% (на 21,7 миллиарда кубометров)», — уточняется в сообщении компании.
Больше всего экспорт увеличился в Турцию — на 203,9%. В числе стран, в которые «Газпром» также нарастил поставки — Германия (на 42,2%), Италия (на 16,2%), Польша (на 14,6%), и Греция (на 18,8%).

Ранее EADaily сообщало, что «Газпром» с субботы, 31 июля, сократил закачку газа в подземные хранилища Европы. Снизилась закачка в крупнейшие используемые «Газпромом» хранилища — в Австрии (Хайдах), Германии (Реден) и Нидерландах (Бергермеер). Одновременно сократились поставки газа в Европу по газопроводу Ямал — Европа.
eadaily.com

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