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Cостоялась конференция по вопросам региональной безопасности

Cостоялась конференция по вопросам региональной безопасности

28 июля ИСПИРР провел Международную научно-практическую конференцию «Приднестровье-Молдова-Россия: актуальные вопросы региональной безопасности и миротворчества». Конференция организована на средства гранта Фонда поддержки публичной дипломатии имени А.М. Горчакова (г. Москва).
На конференции проведены экспертные слушания по вопросам текущей региональной ситуации в области безопасности - в контексте как мировых и общеевропейских вызовов, так и изменяющегося баланса сил в регионе Черного моря. Состоялся обмен мнениями о перспективах переговорного процесса между Кишиневом и Тирасполем и способах его активизации.

Эксперты из России, Молдовы, Приднестровья, Румынии и Белоруссии обсудили широкий спектр вопросов и, прежде всего, новые вызовы, которые несет с собой консолидация власти в руках правых сил в Молдове.

По итогам конференции будут сформулированы экспертные рекомендации.

Представляем первую часть конференции - Нормализация молдо-приднестровских отношений: актуальное состояние и новые возможности.



  • Сегодня, 10:11
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