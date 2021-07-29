28 июля ИСПИРР провел Международную научно-практическую конференцию «Приднестровье-Молдова-Россия: актуальные вопросы региональной безопасности и миротворчества». Конференция организована на средства гранта Фонда поддержки публичной дипломатии имени А.М. Горчакова (г. Москва). На конференции проведены экспертные слушания по вопросам текущей региональной ситуации в области безопасности - в контексте как мировых и общеевропейских вызовов, так и изменяющегося баланса сил в регионе Черного моря. Состоялся обмен мнениями о перспективах переговорного процесса между Кишиневом и Тирасполем и способах его активизации.
Эксперты из России, Молдовы, Приднестровья, Румынии и Белоруссии обсудили широкий спектр вопросов и, прежде всего, новые вызовы, которые несет с собой консолидация власти в руках правых сил в Молдове.
По итогам конференции будут сформулированы экспертные рекомендации.
Представляем первую часть конференции - Нормализация молдо-приднестровских отношений: актуальное состояние и новые возможности.