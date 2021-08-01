Депутаты Блока коммунистов и социалистов будут настаивать в парламенте на законопроектах о возвращении Республиканского стадиона в собственность государства и отмене так называемого Закона о миллиарде, согласно которому граждане вынуждены возвращать украденные деньги из банковской системы. Об этом сообщил вице-председатель фракции Блока коммунистов и социалистов РМ Корнелиу Фуркулицэ, передает actualitati.md.
Депутат заявил на брифинге, что авторы учтут все рекомендации судей Конституционного суда, которые ранее аннулировали эти законы.
«Мы хотим видеть другие компоненты парламента, как они проявятся в случае принятия этих законов, потому что не было избирательной кампании, не было избирательной программы какой-либо партии, которая не повторяла бы тот факт, что «закон о миллиарде» должен быть отменен, стадион «Республиканский» должен быть возвращен гражданам», – сказал Фуркулицэ.
Напомним, что Конституционный суд отменил 29 июля принятый по инициативе ПСРМ закон, по которому земля Республиканского стадиона площадью 5 га возвращена в собственность государства. КС постановил, что эта земля, расположенная в центре Кишинева, может быть продана посольству США в Республике Молдова.
Фракция Блока коммунистов и социалистов разработала и внесет в парламент несколько законопроектов, направленных на поддержку аграрного сектора и фермеров.
Депутат-социалист Раду Мудряк на пресс-конференции заявил, что сельское хозяйство является двигателем экономики, поэтому местные производители нуждаются в активной поддержке государства.
Таким образом, социалисты и коммунисты в парламенте выступили с законодательной инициативой по внесению поправок в Закон о государственном бюджете на 2021 год, чтобы предоставить компенсацию фермерам, пострадавшим из-за погодных условий в этом году. По данным Мудряка, оценочная помощь составляет 51,3 млн. леев.
Также депутаты Блока коммунистов и социалистов предлагают, чтобы ежегодные отчисления в Фонд сельскохозяйственных субсидий составляли не менее 4% утвержденных госбюджетом расходов. Это означает удвоение фонда в этом году с 1,1 млрд. леев до 2,2 млрд. леев.
Другой законопроект, подготовленный депутатами-социалистами и коммунистами, касается запрета на импорт генетически модифицированных продуктов питания. В то же время фракция Блока коммунистов и социалистов предлагает внести поправки в Закон о государственных закупках, согласно которым местный производитель получит минус 15% от предложенной цены, а организации, представляющие людей с ограниченными возможностями, – минус 20%.
Раду Мудряк заявил, что в этот законодательный орган будет предложен для утверждения текст нового Земельного кодекса, который был разработан в прошлом парламенте вместе с местными и международными экспертами. По словам депутата, новый кодекс законодательно регулирует земельные отношения и запрещает продажу земель сельскохозяйственного назначения иностранцам.
«Сельскохозяйственные земли являются собственностью граждан Республики Молдова и не могут быть отчуждены», – сказал социалист.
Депутат напомнил, что команда, к которой он принадлежит, за эти годы выступила с рядом инициатив, направленных на защиту местного рынка, качества продукции и фермеров.
Фракция Блока коммунистов и социалистов предлагает обеспечить бесплатным питанием в школах учащихся не только 1-4 классов, но и 5-9 классов. Об этом на брифинге для прессы заявила Алла Дарованная, пишет Аиф.
Ещё одна инициатива ПКРМ и ПСРМ касается предоставления ежегодно по 1000 леев единовременной помощи каждой семье для подготовки детей, обучающихся в 1-9 классах, к школе.
Если она будет принята, помощь будет оказана 136254 учащимся по всей стране. Дарованная выразила надежду на то, что парламентское большинство, обещавшее “хорошие времена” для всех граждан, поддержит данные проекты.
Блок коммунистов и социалистов предложит в Парламенте законодательную инициативу, в рамках которой все граждане Республики Молдова будут пользоваться единой льготой на ввоз личных вещей на территорию страны, включая транспортные средства на семью или человека. Законопроект представил во вторник депутат-социалист Петру Бурдужа.
«Согласно Конституции Республики Молдова, все граждане имеют равные права, и все должны иметь одинаковые льготы. (…) Таким образом, это будет баланс для всех семей. Основная цель парламента, государства – укрепление семьи», – заявил депутат.
По мнению автора, поддержка семей, оставшихся дома, необходима прежде всего для прекращения миграции граждан за границу и улучшения демографической ситуации.
Петру Бурдужа отметил, что фракция предложит пленуму поддержать этот закон, который вступит в силу в 2022 году. actualitati.md