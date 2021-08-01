На основании изменений, внесенных в Закон «О бюджете Единого государственного фонда социального страхования ПМР на 2021 год», с 1 сентября 2021 года по 31 декабря 2021 года минимальный размер пенсии для исчисления надбавок, повышений и дополнительных социальных выплат увеличен на 5 % и составит 422, 10 рубля, сообщается на сайте Минсоцзащиты ПМР.
Это повышение будет распространяться:
а) участники боевых действий в период Великой Отечественной войны, в том числе лица вольнонаёмного состава;
б) участники боевых действий по защите Приднестровской Молдавской Республики;
в) участники боевых действий в других войнах, вооруженных конфликтах, иных боевых операциях по защите СССР, в том числе в локальных войнах и вооруженных конфликтах на территории других государств;
г) вдовы, за исключением получателей двух пенсий, и родители лиц, погибших либо умерших вследствие военной травмы или заболевания, полученных в результате участия в боевых действиях по защите СССР или на территории Афганистана;
д) вдовы, не вступившие в новый брак, и родители участников боевых действий, погибших либо умерших вследствие военной травмы или заболевания, полученных в период боевых действий на территории государств, перечень которых установлен Законом Приднестровской Молдавской Республики «О социальной защите ветеранов войны», пенсионное обеспечение которых осуществляется по законодательству иностранного государства, при условии, что они не являются получателями выплат по данным основаниям по законодательству соответствующего иностранного государства;
е) вдовы, не вступившие в новый брак, и родители умерших инвалидов вследствие военной травмы или заболевания, полученных в период боевых действий при защите Приднестровской Молдавской Республики, независимо от причины смерти, пенсионное обеспечение которых осуществляется по законодательству иностранного государства;
ж) вдовы, не вступившие в новый брак, и родители умерших инвалидов вследствие военной травмы или заболевания, полученных в период боевых действий на территории других государств, перечень которых установлен Законом Приднестровской Молдавской Республики «О социальной защите ветеранов войны», независимо от причины смерти, пенсионное обеспечение которых осуществляется по законодательству иностранного государства, при условии, что они не являются получателями выплат по данным основаниям по законодательству соответствующего иностранного государства. minsoctrud.gospmr.org