ДТП произошло на пешеходном переходе у здания Дома Советов утром 4 августа, примерно в 7:20. Двигаясь по ул. 25 Октября, водитель автомобиля Peugeot совершил наезд на женщину с двумя детьми, переходившую проезжую часть.
С места происшествия пострадавших увезла карета скорой помощи. Девочек четырёх и шести лет госпитализировали в Республиканский ЦМиР. Их маму – в РКБ. По предварительным данным, у малышки 2017 года рождения перелом бедра, закрытая черепно-мозговая травма. Она в реанимации. У её старшей сестры 2015 года рождения множественные ссадины рук, ног и лица. У женщины 1987 года рождения предварительно ушиб головного мозга, закрытый перелом затылочной кости, рваная рана предплечья, ушибы и ссадины, передает пресс-центр МВД ПМР.
Водитель иномарки 36 лет пояснил, что во время движения его ослепило солнце. Сотрудники госавтоинспекции проводят разбирательство по факту ДТП.