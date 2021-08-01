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В Тирасполе сбили трёх пешеходов

В Тирасполе сбили трёх пешеходов

ДТП произошло на пешеходном переходе у здания Дома Советов утром 4 августа, примерно в 7:20. Двигаясь по ул. 25 Октября, водитель автомобиля Peugeot совершил наезд на женщину с двумя детьми, переходившую проезжую часть.

С места происшествия пострадавших увезла карета скорой помощи. Девочек четырёх и шести лет госпитализировали в Республиканский ЦМиР. Их маму – в РКБ. По предварительным данным, у малышки 2017 года рождения перелом бедра, закрытая черепно-мозговая травма. Она в реанимации. У её старшей сестры 2015 года рождения множественные ссадины рук, ног и лица. У женщины 1987 года рождения предварительно ушиб головного мозга, закрытый перелом затылочной кости, рваная рана предплечья, ушибы и ссадины, передает пресс-центр МВД ПМР.

Водитель иномарки 36 лет пояснил, что во время движения его ослепило солнце. Сотрудники госавтоинспекции проводят разбирательство по факту ДТП.

mvdpmr.org
  • Сегодня, 10:01
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