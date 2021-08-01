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Украины ужесточает правила въезда для жителей Молдовы: Отрицательный ПЦР-тест на границе и второй ПЦР-тест для нахождения в стране, изоляция практически для всех

Украины ужесточает правила въезда для жителей Молдовы: Отрицательный ПЦР-тест на границе и второй ПЦР-тест для нахождения в стране, изоляция практически для всех

С 5 августа вступают в силу изменения относительно правил пересечения государственной границы Украины, сообщила администрация Государственной пограничной службы Украины.

В ГПСУ напомнили, что постановлением Кабинета министров от 28 июля 2021 г. №787 внесены изменения в ограничительные противоэпидемические меры по предотвращению распространения на территории Украины острой респираторной болезни COVID-19, сообщает unian.net.

В частности, согласно принятым изменениям, иностранцам и лицам без гражданства за исключением отдельных категорий, как и раньше, во время въезда в Украину нужно иметь полис (свидетельство, сертификат) страхования от COVID-19, который действует на весь срок пребывания в Украине, а также отрицательный результат ПЦР или экспресс-тестирования COVID-19, которой проведен не более чем за 72 часа до пересечения границы, или документ, подтверждающий получение полного курса вакцинации от COVID-19 вакцинами, включенными ВОЗ в перечень разрешенных, или согласно заключенным Украиной международным договорам о взаимном признании документов о вакцинации от COVID-19, или о взаимном признании COVID-сертификатов.

В то же время, решением правительства определено, что лица, пересекающие государственную границу на въезд в Украину, подлежат самоизоляции. Это касается как граждан Украины, так и иностранцев. Среди исключений, под самоизоляцию при пересечении границы не подпадают лица, не достигшие 18 лет, граждане Украины, выехавшие за границу до 4 августа 2021 года, члены официальных делегаций иностранных государств, сотрудников международных организаций и другие категории граждан, в соответствии с утвержденными исключениями.

Пересечение государственной границы на въезд в Украину иностранцами и лицами без гражданства, подлежащих самоизоляции, без установленного и активированного мобильного приложения электронного сервиса "Вдома" запрещается. В случае невозможности установки мобильного приложения, отказа от его установки, пограничники будут отказывать таким лицам в пересечении государственной границы.

Самоизоляция, обсервация лица в связи с пересечением границы не применяется или прекращается в случае получения отрицательного результата тестирования COVID-19 методом ПЦР или экспресс-теста, который проведен после пересечения государственной границы.

Срок самоизоляции составляет 10 дней для лиц, которые пересекли государственную границу или контрольные пункты въезда-выезда, и начинается через 72 часа с момента въезда.
unian.net
  • Сегодня, 10:16
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