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Кандидат в премьер-министры Молдовы Наталья Гаврилица представила свою правительственную команду

Кандидат в премьер-министры Молдовы Наталья Гаврилица представила свою правительственную команду

Кандидат в премьеры Молдовы Наталья Гаврилица представила во вторник свою правительственную команду.

По ее словам, программа устанавливает ряд целей для развития, структурированных по нескольким стратегическим направлениям, включая экономику, социальную защиту, образование, инфраструктуру, борьбу с коррупцией, юстицию и культуру.

Парламент Молдовы рассмотрит вотум доверия правительству Натальи Гаврилицы под занавес рабочей пятидневки. Заседание законодательного органа состоится в пятницу в 10.00. Такое решение было принято во вторник на заседании Постоянного бюро парламента.

На заседании депутаты также рассмотрят проект постановления по модификации решения парламента по номинальному и численному составу Постоянного бюро.

Список кандидатов в министры кабмина:

Кандидат в премьер-министры Молдовы Наталья Гаврилица представила свою правительственную команду

Андрей Спыну — вице-премьер, министр инфраструктуры и регионального развития;

Нику Попеску — вице-премьер, министр иностранных дел и европейской интеграции;

Влад Кульминский — вице-премьер, министр реинтеграции;

Юрий Цуркану — вице-премьер по диджитализации;

Алла Немеренко — министр здравоохранения;

Анна Ревенко — министр внутренних дел;

Сергей Литвиненко — министр юстиции;

Анатолий Носатый — министр обороны;

Анатолий Топалэ — министр образования и исследований;

Сержиу Гайбу — министр экономики;

Юлиана Кантаражиу — министр окружающей среды;

Думитру Бурдиянский — министр финансов;

Сержиу Продан — министр культуры;

Марчел Спатарь — министр труда и социальной защиты;

Виорел Герчиу — министр сельского хозяйства и пищевой промышленности.
  • Сегодня, 10:26
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