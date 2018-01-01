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Тарифы на проезд в общественном транспорте

Тарифы на проезд в общественном транспорте

Приказом Министерства экономического развития Приднестровской Молдавской Республики с 1 января 2022 года установлены фиксированные тарифы на услуги по перевозке пассажиров и багажа автомобильным транспортом общего пользования на регулярных маршрутах и услуги по продаже проездных документов.

Согласно документу, на территории Приднестровья с 1 января по 31 декабря 2022 года устанавливаются следующие фиксированные тарифы:

- городские перевозки – 4,0 руб. одна поездка по одному маршруту;

- внутриреспубликанские перевозки – 58 копеек за один пассажиро-километр;

- перевозка одного места багажа – 25% от стоимости полного билета;

- текущая продажа билетов на маршруты внутриреспубликанского сообщения (дополнительно к стоимости билета) – 65 копеек;

- предварительная продажа билетов на маршруты внутриреспубликанского сообщения (дополнительно к стоимости билета) – 4,0 руб.

Фиксированные тарифы на услуги по перевозке пассажиров и багажа автомобильным транспортом общего пользования на регулярных маршрутах и услуги по продаже проездных документов на 2022 год не изменились – остались на уровне текущего года.
http://newspmr.com/novosti-pmr/obshhestvo/17278
  • Сегодня, 05:32
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