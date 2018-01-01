Приказом Министерства экономического развития Приднестровской Молдавской Республики с 1 января 2022 года установлены фиксированные тарифы на услуги по перевозке пассажиров и багажа автомобильным транспортом общего пользования на регулярных маршрутах и услуги по продаже проездных документов.
Согласно документу, на территории Приднестровья с 1 января по 31 декабря 2022 года устанавливаются следующие фиксированные тарифы:
- городские перевозки – 4,0 руб. одна поездка по одному маршруту;
- внутриреспубликанские перевозки – 58 копеек за один пассажиро-километр;
- перевозка одного места багажа – 25% от стоимости полного билета;
- текущая продажа билетов на маршруты внутриреспубликанского сообщения (дополнительно к стоимости билета) – 65 копеек;
- предварительная продажа билетов на маршруты внутриреспубликанского сообщения (дополнительно к стоимости билета) – 4,0 руб.
Фиксированные тарифы на услуги по перевозке пассажиров и багажа автомобильным транспортом общего пользования на регулярных маршрутах и услуги по продаже проездных документов на 2022 год не изменились – остались на уровне текущего года. http://newspmr.com/novosti-pmr/obshhestvo/17278