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В Украине намерены поднять зарплаты женщинам

В Украине намерены поднять зарплаты женщинам

Украина в прошлом году присоединилась к двум международным инициативам, целью которых является сокращение гендерного разрыва в оплате труда.
Власть заявила о намерении уменьшить гендерный разрыв в оплате труда к 2023 году. В частности, ведомство разработало проект Национальной стратегии по уменьшению гендерного разрыва в оплате труда и уже в ближайшее время ее вынесут на общественное обсуждение. Об этом в среду, 4 августа, сообщает пресс-служба Минэкономики Украины, пишет korrespondent.net.

В Минэкономики отмечают, что женщины в Украине, выполняя одну и ту же работу, что и мужчины, получают на руки на 18% меньше.

"Уровень горизонтальной и вертикальной гендерной сегрегации рынка труда Украины, несмотря на определенные позитивные изменения в последние годы, остается достаточно высоким. В результате существует разрыв в оплате труда женщин и мужчин в Украине", - рассказала заместительница министра экономики Украины Светлана Глущенко.

В то же время она отметила, что в последнее время работодатели стали подымать зарплату женщинам, однако - недостаточно, чтобы сравниться с заработком мужчин.

Напомним, в Украине всего 164 136 государственных служащих. Из них женщин 74%, а мужчин - 26%.
korrespondent.net
  • Сегодня, 05:34
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