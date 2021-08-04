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В Молдове осквернили «Памятник жертвам Холокоста»

В Молдове осквернили «Памятник жертвам Холокоста»

В период с 29 июля по 2 августа 2021 года был нанесён ущерб целосности мемориала «Жертвам Холокоста» в Косоуцах, и разрушены его элементы.
Вандалы повредили элементы мемориальных стел, поцарапали надписи и отбили основания мемориала, передает ava.md

На сегодняшний день работы по памятнику в Косоуцах близятся к завершению, а именно установка освещения и благоустройство территории.

Трагедия в Косоуцком лесу – одна из очень многих, имевших место 80 лет назад на территории Бессарабию. До сих пор не определены точное количество невинно убитых и все места казни евреев.

Жалоба по поводу акта вандализма, совершенного на недостроенном мемориале в Косоуцах, была передана в инспекторат полиции города Сороки.

Еврейская Община Республики Молдова считает своим долгом увековечить памятными знаками места массовых убийств наших соплеменников. Многое в этом плане уже сделано, делается и будет сделано. Недавний пример – в Кагуле был открыт мемориал жертвам Холокоста на месте существовавшего там гетто.

ava.md
  • Сегодня, 05:36
  • DTV
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