На заседании Координационного совета при Правительстве ПМР по минимизации финансовых и экономических потерь предприятий и населения, вызванных распространением новой коронавирусной инфекции, рассмотрели доклады об исполнении первоочередных статей государственного бюджета, реализации антикризисных мер для индивидуальных предпринимателей и набольших организаций, наличии медикаментов от COVID-19, его осложнений и средств индивидуальной защиты в лечебно-профилактических учреждениях, передает пресс-служба Правительства.
«Вопросов по-прежнему очень много от наших граждан. Это не какие-то случайные темы. Это проблемы, которые касаются граждан и предприятий нашей республики и являются насущными. Из этого вытекает большое число протокольных поручений. Выход здесь только один – нам всем вместе лучше работать, и тогда вопросов будет меньше и меньше станет соответствующих поручений», – открыл встречу Председатель Правительства.
Бюджетные расходы
Расходование средств госказны в июле прошло по графику. Зарплаты работников бюджетной сферы и пенсии закрыты в полном объеме, равно как статьи «медикаменты» и «питание». Важный момент: в прошлом месяце по инициативе Президента был увеличен лимит на выплаты по восстановленным советским вкладам – более семи миллионов рублей направили на данные цели. Такая же сумма предусмотрена и в августе. Таким образом, компенсацию в этом году получит больше граждан, чем планировали. Кроме того, выполнены обязательства по отпускным педагогам.
«В июле подтянули ситуацию с финансированием прочих расходов. В июне к нам поступало больше заявок, чем было возможностей ввиду кассовых разрывов и основной стандартной нагрузки, которая возникает в конце мая и июне. В июле, поскольку мы профинансировали отпускные педагогическим работникам благодаря сформированным резервам, а также кассовые разрывы нивелировали, мы ситуацию по прочим расходам подтянули. Основной объем – это прочие расходы по силовым ведомствам», – проинформировала первый зампред Правительства – министр финансов Татьяна Кирова.
«В середине июля были внесены изменения в закон о республиканском бюджете на 2021 год, это плановая работа. Хотел бы поблагодарить и членов Правительства, и депутатов Верховного Совета за совместную работу. Нам удалось перераспределить расходы исходя из текущей ситуации, чтобы закончить год успешно, не прибегая к денежной эмиссии и раскручиванию инфляционной спирали», – отметил Александр Мартынов.
В штатном режиме обстоят дела с финансированием работ по ремонтно-строительной программе Фонда капитальных вложений (ФКВ). Заявки на выделение целевых средств от их главных распорядителей (республиканских и местных органов госвласти) обрабатываются и получают денежное обеспечение в сжатые сроки.
«Исполнение госпрограммы по ФКВ выходит на финишную прямую. У Президента данный вопрос также находится на контроле. К середине осени значительная часть объектов должна быть сдана. К 1 сентября – ряд школ, так как это начало учебного года. По медучреждениям – чем раньше, тем лучше. Надо укладываться во временные рамки также с учетом погодных условий», – нацелил исполнителей Премьер-министр.
Минэкономразвития, Минфину и властям на местах поручено держать постоянную связь, чтобы снимать острые моменты по объектам и доводить их до логического завершения как можно скорее без ущерба качеству работ.
Меры господдержки
В соответствии с законом о мерах господдержки в связи с введением чрезвычайного положения и (или) карантина, направленных на предотвращение распространения COVID-19, государство в прошлом и в этом году помогает пострадавшему от последствий пандемии нового вируса малому, среднему бизнесу и крупным предприятиям.
Прямые выплаты продолжают получать ИП и организации, в которых трудятся небольшие коллективы. Большинство из поступивших за последнее время обращений профинансированы, еще несколько находятся в работе. На них в случае положительного заключения также выделят средства, сообщила министр по социальной защите и труду Елена Куличенко.
Антиковидных препаратов и СИЗ – в достатке
Для лечения пациентов, переносящих COVID-19, в инфекционных стационарах есть все необходимые лекарственные средства. Речь идет об антиковидных препаратах и о тех, которые противодействуют осложнениям опасного вируса. Нет дефицита и по СИЗ.
Вместе с тем для пополнения запасов Минздрав по поручению Главы государства договаривается о заключении договоров на поставку препарата «Ремдесивир» (является одним из самых эффективных в подавлении нового типа коронавируса), респираторов и одноразовых масок, рассказала министр здравоохранения Кристина Албул.
«Обеспеченность всеми необходимыми медикаментами должна быть стопроцентной до конца этого года и с прицелом на следующий год», – дал указание руководителю профильного ведомства Александр Мартынов. gov-pmr.org