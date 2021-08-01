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Глава ВОЗ призвал ввести временный мораторий на ревакцинацию от коронавируса

Глава ВОЗ призвал ввести временный мораторий на ревакцинацию от коронавируса

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебреисус считает, что мировому сообществу лучше отложить массовую ревакцинацию как минимум до конца сентября.

Заявление прозвучало в среду на брифинге в Женеве. Причина — дефицит вакцин от коронавируса. По словам Гебреисуса, высвободившееся количество препаратов нужно направить в государства с низкими доходами, которые в них сильно нуждаются, сообщает life.ru

"Мы призываем всех, у кого есть влияние, олимпийских атлетов, инвесторов, бизнес-лидеров, религиозных лидеров и каждого отдельного человека в его семье и сообществе поддержать наш призыв на мораторий для дополнительных доз вакцин как минимум до конца сентября", — заявил он.

ВОЗ неоднократно призывала богатые страны поделиться вакциной с государствами с низкими доходами, однако неравенство в доступе к вакцинам сохраняется. Кроме того, организация считает недоказанной пользу бустерных (дополнительных) доз вакцин, считая, что гораздо важнее сегодня обеспечить вакцинами как можно больше людей, чем тратить ресурсы на дополнительные дозы для уже привитых
life.ru
  • Сегодня, 06:01
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