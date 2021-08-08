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Украина с 8 августа оказалась в «экологическом долгу»

Украина с 8 августа оказалась в «экологическом долгу»

8 августа, Украина живет в долг у природы, заявил глава Государственной экологической инспекции страны Андрей Малеванный.

«Сегодня наступил день, когда украинцы использовали больше ресурсов, чем украинская окружающая природа может восстановить в год», — написал он в Facebook.

Такие расчеты, пояснил Малеванный, сделали исследователи организации Global Footprint Network. Они ежегодно анализируют использование природных ресурсов в разных странах и на планете в целом и определяют День экологического долга. Для всей Земли он наступил 29 июля, пишет eadaily.com.

По его словам, пока для Украины динамика положительная, поскольку в прошлом году эта дата пришлась на 24 июля — на две недели раньше. Малеванный также назвал способ избавиться от «экологического долга». Если каждый год День экологического долга «будет продвигаться на пять дней, то уже в 2050 году объем потребления ресурсов будет равен объему их восстановления», пишет он.

Месяц назад Министерство экологии Украины предупредило, что климатические изменения на территории страны могут превратить ее в пустыню через несколько десятков лет. Среди основных проблем в ведомстве назвали распаханность полей, вырубку лесов и загрязнение вод.

eadaily.com
  • Сегодня, 06:35
  • DTV
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