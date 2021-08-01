Новую скважину пробурило предприятие «Укрнафтинвест» на нефтеносном участке, расположенном в бывшем Саратском районе Одесской области.
Об этом сообщила пресс-служба компании BGV Group Management предпринимателя Геннадия Буткевича, в состав которого входит предприятие, передает dumskaya.net.
Как следует из опубликованного релиза, когда украинские специалисты достигли требуемой глубины, сотрудники швейцарской фирмы Weatherford провели геофизические исследования, чтобы оценить перспективы разработки данного месторождения. В дальнейшем планируется промышленная добыча, а также бурение новых скважин.
«История этого месторождения давняя. Первое поисковое бурение на Саратской площади проведено в 1970-х годах, а Восточно-Саратское месторождение открыто в 1983 г. Компания BGV Group приходит сюда первой с самыми современными технологиями», — заявил технический директор компании Ваха Цицкиев.
«Производственное направление Саратского района — сельское хозяйство. Поэтому для ограничения негативного воздействия на окружающую среду будем бурить несколько наклонных скважин с одной небольшой площади для добычи нефти», — рассказал директор директор департамента геологии BGV Group Management Михаил Мышливец.
Запасы нефти на этой площади оценивают в десятки миллионов тонн. По словам представителей компании, работы проводят с использованием современных технологий, которые позволяют обеспечить экологическую безопасность проекта.
ЗАО «НВК «Укрнафтинвест» впервые получило специальное разрешение на использование месторождения почти тридцать лет назад — в 1994 году. До 1998-го пробурили восемь скважин, но в достаточных количествах нефти не нашли. В 2004 году предприятие получило новые лицензии, после чего снова провело разведывательное бурение, увы, снова безрезультатно.