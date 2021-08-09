Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) подало запрос в Интерпол на розыск экс- президента Украины Виктора Януковича и его сына Александра. Ведомство инкриминирует Януковичам незаконное присвоение в личную собственность правительственной резиденции в элитном поселке Межигорье под Киевом.
По версии НАБУ, в 2007 году премьер Украины Виктор Янукович разработал преступную схему по рейдерскому захвату резиденции в Межигорье, передает eadaily.com.
Александр Янукович для этой цели создавал фирмы -«однодневки», которые впоследствии прикрывали рейдерский захват, указывает директор НАБУ Артем Сытник.
«Однодневки» Януковичей в президентство Януковича также служили каналами по отмыванию денег, которые сын четвертого президента Украины получал преступным путем, сообщают в НАБУ.
Заведенное в НАБУ дело против Януковичей в украинских СМИ давно известно как «Золотые унитазы». Задолго до Евромайдана оппозиция распространяла свидетельства, что семья Януковича превратила Межигорье в рассадник кичливой роскоши, где сантехника якобы сделана из чистого золота высшей пробы.
Эти слухи накануне Евромайдана подогревал глава администрации Януковича Сергей Левочкин — впоследствии один из организаторов Евромайдана, ныне член руководства ОПЗЖ.
Про «золотые унитазы», а также хлебные батоны и пни из чистого золота, на которых якобы тренировался в беге Янукович в Межигорье, Владимир Зеленский ранее шутил в своем политическом мультсериале «Сказочная Русь».
При Януковиче шутки насчет его любви к золоту на Украине были таким же расхожим мемом, как и реальная привычка Януковича в состоянии стресса ломать шариковые ручки и карандаши.
Показательные погромы Межигорья, которые после Евромайдана с санкции украинских властей провели участники Евромайдана, не выявили в бывшей резиденции Януковича «золотых унитазов», «золотых батонов», «золотых пеньков» и других инкриминируемых экс- президенту Украины следов кичливой роскоши.
Но позже в налоговых декларациях многих участников Евромайдана — депутатов от «Блока Петра Порошенко» выявлялось неизвестно откуда взявшееся золото в слитках на астрономические суммы.
В НАБУ дело о «золотых унитазах» Януковича поступило от генпрокурора Украины Ирины Венедиктовой. В мае 2020 года Виктор и Александр Януковичи были заочно арестованы по обвинениям в узурпации власти и государственной измене.
Но в апреле 2021 года Верховный суд Украины отменил решение об экстрадиции Януковича- старшего, так как экс- президент Украины находится на территории России, и выдача его Россией не представляется возможной.
Сын Януковича Александр известен в деловых, а также криминальных кругах Украины под кличкой Стоматолог. До 2014 года Янукович-младший был одним из самых богатых людей Украины.
Основу его богатств составляли активы в финансово- кредитных, а также энергетических операциях между Украиной и Россией. Сейчас у Александра Януковича есть крупные активы в России.
По сведениям украинских деловых СМИ, бизнес-партнерами Януковича- младшего якобы являются глава Чечни Рамзан Кадыров и глава ДНР Денис Пушилин. В реальности же у Александра Януковича есть бизнес- партнерство с украинским олигархом Ринатом Ахметовым, через которого, как пишет украинская пресса, Янукович-младший активно заходит в ДНР и ЛНР.
Примечательно, что Александр Янукович находится в неоплатном долгу перед Арсеном Аваковым. Когда бизнес- интересы, а также жизнь и здоровье Януковича ранее оказывались в опасности, его выручал Арсен Аваков, используя свои связи в «Союзе армян Украины» (САУ). Руководитель САУ Вилен Шатворян дружит с Арсеном Аваковым, Виктором и Александром Януковичами.