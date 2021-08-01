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В Одесской области на Тилигульском лимане массово гибнет рыба

В Одесской области на Тилигульском лимане массово гибнет рыба

Замор рыбы наблюдается уже несколько дней. Экологи винят в этом работы на канале, связывающем лиман с Черным морем.

На Одесчине зафиксирован массовый мор рыбы. В частности, мертвая рыба замечена в канале, соединяющем Тилигульский лиман с Черным морем, неподалеку от Коблево. Об этом сообщает глава общественной организации Зеленый лист Владислав Балинский.

"Замор наблюдается уже несколько дней. Развивается гнилостный процесс. Ситуация представляет опасность, в том числе для курорта Коблево. При таком количестве органики возможно развитие болезнетворных бактерий", - написал он в Facebook.

По его словам, поверхность полностью усеяна мертвой атериной – промышленной рыбой.

В Одесской области на Тилигульском лимане массово гибнет рыба
В Одесской области на Тилигульском лимане массово гибнет рыба
В Одесской области на Тилигульском лимане массово гибнет рыба

korrespondent.net
  • Вчера, 18:55
  • DTV
  • Просмотров: 52
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