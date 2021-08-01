Замор рыбы наблюдается уже несколько дней. Экологи винят в этом работы на канале, связывающем лиман с Черным морем.
На Одесчине зафиксирован массовый мор рыбы. В частности, мертвая рыба замечена в канале, соединяющем Тилигульский лиман с Черным морем, неподалеку от Коблево. Об этом сообщает глава общественной организации Зеленый лист Владислав Балинский.
"Замор наблюдается уже несколько дней. Развивается гнилостный процесс. Ситуация представляет опасность, в том числе для курорта Коблево. При таком количестве органики возможно развитие болезнетворных бактерий", - написал он в Facebook.
По его словам, поверхность полностью усеяна мертвой атериной – промышленной рыбой.