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Неизвестные облили Порошенко зеленкой в центре Киева
Сегодня, 24 августа, во время Марша защитников в Киеве экс-президента Петра Порошенко (на фото) облили зеленкой. Напавшего на Порошенко мужчину задержала полиция.
Инцидент произошел на Аллее Героев Небесной сотни возле станции метро “Крещатик”. Камеры журналистов зафиксировали, как Петр Порошенко покинул марш в сопровождении правоохранителей.
Известно, что нападающего на пятого президента Украины задержали, передает kievvlast.com.ua.
На кадрах видео из соцсетей заметно, что это молодой человек, одетый в черную одежду без всякой символики. Его руки вымазаны зеленкой.
Мужчину задержали сразу несколько правоохранителей: его личность устанавливается.
Позже столичная полиция заявила, что правоохранители установили мужчину, который облил зеленкой пятого президента Украины.
Действия злоумышленника квалифицированы как хулиганство. Сейчас с мужчиной общаются следователи.
Злоумышленником оказался уроженец Черниговской области, 1999 года рождения. Сейчас с ним проводятся первоочередные следственные действия.
По данному факту следственным отделом Печерского управления полиции начато уголовное производство по ч. 1 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.
Как сообщала KV, сегодня, 24 августа, неизвестный мужчина облил красной краской ступеньки здания Киевской горгосадминистрации. Расследованием инцидента занимается полиция.
kievvlast.com.ua
- Вчера, 20:16
- DTV
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