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В Киеве перевернулся автобус Кишинев - Москва

В Киеве перевернулся автобус Кишинев - Москва

В Киеве в ночь с 24 на 25 августа на улице Елены Телиги перевернулся пассажирский автобус сообщением "Кишинев - Москва". В результате аварии пострадали 18 человек.
Инцидент произошел на территории автозаправки, передает obozrevatel.com

"В Киеве в конце спуска на улице Телиги на территории АЗС БРСМ продолжается ликвидация последствий масштабного ночного ДТП с автобусом Кишинёв – Москва. При опрокидывании серьёзно пострадали около 20 человек. По словам свидетеля, водитель автобуса пытался на высокой скорости объехать ДТП в правом ряду через АЗС БРСМ и не справился с управлением на мокрой дороге", – говорится в сообщении.

В Киеве перевернулся автобус Кишинев - Москва

В Киеве перевернулся автобус Кишинев - Москва

В Киеве перевернулся автобус Кишинев - Москва

В Киеве перевернулся автобус Кишинев - Москва

В Киеве перевернулся автобус Кишинев - Москва

Как уточнили в пресс-службе полиции Киева, предварительно водитель автобуса не справился с управлением и наехал на бордюр, в результате чего транспортное средство перевернулось. За помощью к врачам обратилось восемь пострадавших, среди которых четверо малолетних детей.

Прибор Драгер показал, что водитель был трезв.

Министерство иностранных дел и европейской интеграции (МИДЕИ) представило подробности об аварии в Киеве, в которую попал автобус с молдавскими регистрационными номерами, следовавший из Кишинева в Москву.
Представители дипломатической миссии в Киеве прибыли на место происшествия и в срочном порядке начали сотрудничать с властями для получения дополнительной информации о ситуации пострадавших, сообщает deschide.md

Согласно информации, полученной от местных властей, в результате аварии несколько пассажиров получили травмы, восемь человек, в том числе четверо детей, были доставлены в местную больницу для детального обследования. После осмотра все они отказались от госпитализации.
  • Сегодня, 10:56
  • DTV
  • Просмотров: 20
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