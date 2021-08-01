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В Одессу завезли опасные детские игрушки: что обнаружили и как они выглядят

В Одессу завезли опасные детские игрушки: что обнаружили и как они выглядят

В Одессе во время внеплановой проверки специалисты обнаружили опасные музыкальные игрушки из линейки "Зверята малыши".

Об этом сообщает прессслужба Госпродпотребслужбы в Одесской области, передает rbc.ua.

Что обнаружили в игрушках

Так, поставщику указанной продукции предоставлены решения о запрете предоставления продукции на рынке Украины.

В частности, в красках и материалах игрушек обнаружили долю свинца, которая превышена в 164 раза.

"При проведении внеплановой проверки выявлена продукция, которая не соответствует требованиям законодательства по безопасности: музыкальная игрушка "Зверюшки малыши", артикул PL-719-74, дата изготовления – август 2019 год", — говорится в сообщении.

Так, лабораторные исследования показали, что продукция содержит высокий уровень угрозы по содержанию свинца. Данные игрушки изготовили в Китае.

В Одессу завезли опасные детские игрушки: что обнаружили и как они выглядятИгрушка с высоким содержанием свинца (фото: odesa.consumer.gov.ua)

В Одессу завезли опасные детские игрушки: что обнаружили и как они выглядят
Игрушка с высоким содержанием свинца (фото: odesa.consumer.gov.ua)


Какова опасность свинца
Свинец оказывает токсическое действие практически на все органы и системы организма человека. Наиболее токсичным он является для детей, чем для взрослых.

Он является кумулятивным ядом и в малых дозах проявляет неспецифическое действие, что приводит к бессимптомному накоплению изменений в органах и тканях. Свинец относится к ядам с политропным механизмом действия, что проявляется специфическим токсическим воздействием на органы кроветворения, поражением центральной и периферической нервной системы, ЖКТ, сердечно-сосудистой и иммунной системы.

Кроме того, он оказывает негативное действие на печень, почки, нарушает обменные процессы, в частности синтез белка. Хроническое воздействие свинца ведет к поражению эластичного каркаса сосудов и развития расслоений аорты и ее аневризмы, накопление свинца в стенках сосудов и эритроцитах ведет к их ломкости и снижение осмотической резистентности.
rbc.ua
  • Вчера, 11:00
  • DTV
  • Просмотров: 80
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