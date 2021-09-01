С 11 сентября на территории всей Молдовы объявлено чрезвычайное положение в области здравоохранения. Оно будет действовать до 31 октября. Решение Национальной комиссии общественного здоровья объявила министр здравоохранения РМ Алла Немеренко.
В связи с тем, что в Молдове объявлено ЧП из-за роста заболеваемости COVID-19, на массовые мероприятия будут пускать только с сертификатами о вакцинации или отрицательными тестами на коронавирус, передает kp.md.
Начиная с 11 сентября 2021 года лица в возрасте от 18 лет будут иметь доступ на мероприятия, проводимые на открытом воздухе (спектакли, концерты, фестивали), а также на мероприятия, проводимые в закрытых помещениях (ночных клубах, театрах, кинотеатрах, концертных залах) только при предъявлении сертификата о полной вакцинации против COVID-19 в бумажном или электронном виде при условии, что прошло 14 дней после окончания процесса вакцинации. Или же необходимо будет представить отрицательный результат ПЦР-теста, выполненный не ранее, чем 72 часа назад.
Если отсутствует сертификат о прохождении полной вакцинации, для получения доступа на массовые мероприятия необходимо будет предъявить отрицательный результат ПЦР-теста на ковид, выполненный не ранее 72 часов назад, или же справку о наличии антител.
Про школы и общественный транспорт ни каких решений нет. Видимо, это будут решать местные комиссии общественного здоровья.