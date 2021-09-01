В ходе очередного заседания Центризбирком принял постановление, согласно которому численность избирателей на предстоящих выборах Президента ПМР составляет 405 294 человека. Как пояснила Председатель ЦИК ПМР Елена Городецкая, согласно действующему законодательству определить эту цифру необходимо до начала избирательной кампании с тем, чтобы на ее основе кандидаты могли подготовиться к первому этапу – выдвижению, сообщается на сайте ЦИК ПМР.
«В нормативных актах и законодательстве должно быть четко определенно, какое количество подписей необходимо собрать. Наш закон говорит о том, что это от 2 до 3 % от числа избирателей, зарегистрированных в Приднестровской Молдавской Республике. Поэтому ЦИК постоянно ведет учет, актуализирует данные о количестве избирателей на территории Приднестровья и принимает постановление, в котором фиксирует цифру. Эта цифра будет неизменна до конца избирательной кампании для того, чтобы кандидаты соизмеряли с ней свои действия», – подчеркнула Елена Городецкая.
Постановление вступит в силу 12 сентября и даст старт избирательной кампании по выборам Президента страны. День голосования намечен на 12 декабря 2021 года.
Напоминаем, согласно статье 60 Конституции ПМР Президентом Приднестровской Молдавской Республики может быть избран гражданин Приднестровья, состоящий в гражданстве ПМР не менее 10 лет и обладающий избирательным правом. Также кандидат должен быть не моложе 35 лет и ко дню выборов постоянно проживать на территории Приднестровья не менее 10 лет.
Также в Центризбиркоме говорили о техническом сопровождении президентских выборов. На протяжении последних 10 лет на всех выборах в Приднестровье производится видеосъемка избирательного процесса. Запись ведется с момента открытия избирательного участка до упаковки избирательной документации для выезда в вышестоящую комиссию. Не станут исключением и предстоящие в декабре этого года выборы Главы государства.
В этом году тендер на право технического сопровождения, видеофиксации и трансляции изображения в день голосования 12 декабря 2021 года выиграла компания «Тираэт». В ходе сегодняшнего заседания Центральной избирательной комиссии приняты дополнения в постановление, регламентирующее обязанности ЗАО «Тираэт» в день голосования.
«Мы добавили требования о том, чтобы при установке оборудования была осуществлена не только проверка фокуса камеры, но и по итогам этой проверки был сделан снимок и представлен в ЦИК.», – пояснила Елена Городецкая.
Кроме того, ЦИК добавил требование о подготовке отдельных чек-листов по проведению технических работ (монтаж, демонтаж техническое сопровождение устройств в день выборов) по каждому избирательному участку.
Цифровое новшество предстоящей избирательной кампании – личный кабинет кандидатов – готово к работе. Данная информационная система позволит кандидатам бесконтактно и безопасно как в цифровом, так и в эпидемиологическом смысле, общаться с Центральной избирательной комиссией. «Для этого сначала кандидат должен сдать документы в ЦИК и приобрести статус «выдвинутый кандидат». Затем, в удостоверяющем центре на безвозмездной основе он может получить электронную цифровую подпись. Только после этого будет доступен личный кабинет», – рассказала руководитель ЦИК. Елена Городецкая отметила, что благодаря нововведению общение между кандидатами и ЦИКом станет оперативнее, а излишний документооборот снизится. Глава Центризбиркома подчеркнула:
«использовать эту информационную систему или же общаться с представителями Центральной избирательной комиссии лично, – исключительно выбор самого кандидата». cikpmr.com