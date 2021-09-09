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Тревога в аэропорту Кишинева: заряженное оружие нашли у гражданина Израиля

Тревога в аэропорту Кишинева: заряженное оружие нашли у гражданина Израиля

Гражданина Израиля остановили в Международном кишиневском аэропорту, мужчина пытался вывезти за границу три пневматических пистолета.

Как отметили в Погранполиции, пистолеты были заряжены сжатым воздухом. Все произошло в 12 часов дня в четверг, сообщает sputnik.md.

"Мужчина был пассажиром рейса Кишинев – Тель-Авив. Во время сканирования багажа было замечено, что в нем есть объекты, похожие на оружие. Об этом оперативно сообщили работникам Таможенной службы и прошли совместные проверки", - говорится в сообщении Пограничной полиции.

Таким образом, было найдено три пистолета модели "Байкал", к каждому прилагалось по 250 алюминиевых шариков и баллоны со сжатым воздухом.

По предварительной информации, пассажир купил оружие в Приднестровье, откуда родом его жена. Этот случай передали в Таможенную службу для дальнейшего расследования.
sputnik.md
  • Сегодня, 19:02
  • DTV
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