Президент Владимир Путин не будет принимать участие в 76-й сессии Генассамблеи ООН, которая откроется 14 сентября. Об этом в четверг сообщил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.
"Президент не планирует в этом году принимать участие в Генассамблее", - заявил Песков.
При этом он указал, что возможность участия главы государства в саммите "Большой двадцатки" в октябре на данный момент не исключена. По словам Пескова, решение по G20 президент примет в ближайшее время, пишет mk.ru.
"Тема прорабатывается", - добавил он.
Главы 83 государств, как ожидается, примут участие в неделе высокого уровня Генеральной Ассамблеи (ГА) ООН. Об этом заявил в четверг председатель 75-й сессии ГА ООН Волкан Бозкыр на итоговой пресс-конференции.
"К настоящему моменту о намерении присутствовать лично заявили главы 83 государств, 26 [лидеров] подали заявки на выступление в записи", - сообщил Бозкыр, отметив, что ожидается также личное присутствие одного вице-президента. В мероприятиях недели высокого уровня ГА ООН примут личное участие 43 главы правительств и трое заместителей, 12 глав правительств предоставят записанное обращение, лично выступят главы внешнеполитических ведомств 23 стран.
76-я сессия Генассамблеи ООН открывается 14 сентября в штаб-квартире организации в Нью-Йорке. Неделя высокого уровня пройдет с 21 по 27 сентября. В соответствии с распоряжением президента России Владимира Путина делегацию РФ на 76-й сессии ГА ООН возглавит министр иностранных дел Сергей Лавров, передает ТАСС.
Согласно предварительной программе, президенты ряда стран, включая Бразилию, Венесуэлу, Киргизию, Ливан, Молдавию, Государство Палестина, Польшу, США, Турцию, Украину, Францию и Эстонию, планируют выступить на 76-й сессии. Кроме того, ожидаются выступления глав правительств Армении, Великобритании, Гаити, Грузии, Израиля, Италии, Канады, Пакистана и Японии.