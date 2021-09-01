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Представитель МИДЕИ: В отношениях с НАТО необходимо преодолеть стереотипы

Представитель МИДЕИ: В отношениях с НАТО необходимо преодолеть стереотипы

Директор управления развития двусторонних отношений Министерства иностранных дел и европейской интеграции (МИДЕИ) в РМ Андрей Попов считает, что в отношениях с НАТО необходимо преодолеть стереотипы.

Об этом он заявил в четверг на публичных консультациях по обсуждению Стратегии внешней политики РМ на 2021-2022 гг., передает point.md ссылаясь на infotag.md

"Молдова является нейтральной страной. Но это не означает изоляцию или отказ от сотрудничества с международными организациями, в том числе НАТО. Сотрудничество с данным Альянсом может иметь не только военную составляющую. В этом отношении нам нужно правильно информировать граждан и преодолевать стереотипы", - подчеркнул Попов.

Он напомнил, что с НАТО эффективно сотрудничают Австрия, Швейцария и другие страны, которые являются нейтральными.

"Они также участвуют в миротворческих миссиях, вносят свой вклад в укрепление региональной безопасности", - отметил дипломат. Он подчеркнул, что "НАТО - друг для Молдовы, который помогает решать множество проблем".

"При помощи НАТО внедрено много важных для Молдовы проблем. Одна из них - утилизация более 1200 тонн пестицидов с истекшим сроком хранения, которые представляли реальную угрозу для экологии и безопасности граждан. Обо всем этом нужно говорить, развивать сотрудничество", - подчеркнул Попов.
point.md
  • Сегодня, 08:08
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