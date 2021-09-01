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Тираспольский "Шериф" победил донецкий "Шахтер" в матче футбольной Лиги чемпионов

Тираспольский "Шериф" победил донецкий "Шахтер" в матче футбольной Лиги чемпионов

Тираспольский шериф «Шериф» победил в матче группового турнира Лиги чемпионов против «Шахтера» со счетом 2:0.

Футболисты тираспольского "Шерифа" одержали победу над донецким "Шахтером" в матче группового этапа Лиги чемпионов.

Встреча первого тура группы D, прошедшая в среду в Тирасполе, завершилась со счетом 2:0 в пользу "Шерифа". Голы забили Адама Траоре (16-я минута) и Момо Янсане (62).

Эта первая игра и первая победа в истории для молдавских клубов в Лиге чемпионов.

  • Сегодня, 20:46
  • DTV
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