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"Шериф" вылетел в Мадрид

"Шериф" вылетел в Мадрид
Завтра состоится исторический матч - "Шериф" сыграет на "Сантьяго Бернабеу" против "Реала" в Лиге Чемпионов. Тираспольский "Шериф" опубликовал в своем инстаграмме пост с фотографией из аэропорта. "Вылетаем в Мадрид. Пожелайте нам удачи", - написали спортсмены.

Успех, который "Шериф" показал в квалификационном раунде Лиги чемпионов, поднял Молдову в промежуточном рейтинге УЕФА на небывалую высоту.
Молдова вышла на шестое место в клубном рейтинге коэффициентов для футбольных ассоциаций сезона 2021/2022 года. И пока располагается между Нидерландами и Португалией. В этом рейтинге Молдова пока оставила позади такие футбольные страны, как Испания, Германия, Италия и Англия.

Клубный коэффициент сезонной ассоциации основан на очках, полученных всеми его клубами в данном сезоне в Лиге чемпионов, Лиге Европы и Лиге конференций Европы. Высокое положение Молдовы в промежуточном рейтинге объясняется началом еврокубкового сезона и тем, что очки, завоеванные клубами, делятся на количество клубов, выступающих в еврокубках.
После игры с украинским "Шахтером" тираспольский "Шериф" занимает первое место в группе D.

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"Шериф" вылетел в Мадрид


5 интересных фактов вокруг матча "Реал" Мадрид - "Шериф"

Запасной голкипер "Реала" украинец Андрей Лунин выступал под руководством Юрия Вернидуба в луганской "Заре" в сезоне 2017/18.

Бразильский нападающий "Реала" Родриго и перуанский защитник "Шерифа" Густаво Дуланто выступали друг против друга в двух матчах группового этапа Кубка Либертадорес в 2018 году. Тогда "Реал Гарсиласо" Дуланто дома обыграл "Сантос" Родриго 2:0, а на выезде была зафиксирована ничья 0:0.

Нападающий "Реала" Давид Алаба и полузащитник "Шерифа" Александр Белоусов могут встретиться между собой второй раз за месяц. Недавно они играли друг против друга в матче сборных Австрии и Молдовы в Кишиневе.

Ранее молдавские и испанские клубы между собой встречались лишь дважды. В 2002 году в Кубке УЕФА "Зимбру" встречался с "Бетисом" (0:2 дома и 1:2 в гостях). Полузащитник "Бетиса" Хоакин Санчес... играет за команду из Севильи до сих пор - ему 40 лет.

"Реал" не проигрывает 25 матчей подряд в чемпионате - это рекорд последних лет. С 6 февраля команда сначала Зинедина Зидана, а затем и Карло Анчелотти выиграла 18 матчей и 7 раз сыграла вничью. "Реал" идет на первом месте Ла Лиге.
  • Вчера, 12:15
  • DTV
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