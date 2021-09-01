«Шериф» на выезде одержал победу над мадридским «Реалом» в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов.
Футбольный клуб "Шериф" в гостях со счетом 2:1 обыграл испанский "Реал". Встреча прошла на стадионе "Сантьяго Бернабеу" в Мадриде.
В составе "Шерифа" голами отметились Жасур Яхшибоев (25-я минута) и Себастьен Тилль (90), у "Реала" отличился Карим Бензема (65, с пенальти). На 72-й минуте главный арбитр встречи Лоуренс Виссер после использования системы видеоассистента рефери (VAR) отменил гол нападающего "Шерифа" Бруно. В заявке мадридской команды из-за травм отсутствовали нападающий Гарет Бэйл, полузащитник Даниэль Себальос, защитники Марсело, Даниэль Карвахаль и Ферлан Менди.
Команды выступают в группе D вместе с итальянским "Интером" и украинским "Шахтером". В первом туре клуб из Тирасполя дома обыграл "Шахтер" со счетом 2:0, "Реал" на выезде победил "Интер" (1:0), пишет ТАСС.
"Шериф" является действующим чемпионом Молдавии, что позволило команде попасть в первый квалификационный раунд Лиги чемпионов, из которого клуб из Тирасполя вышел в основной турнир. "Шериф" стал первой молдавской командой, попавшей в групповой этап Лиги чемпионов. Ранее клуб четыре раза играл на групповой стадии Лиги Европы.
"Реал" занял второе место в турнирной таблице чемпионата Испании, что позволило команде выйти в основой раунд Лиги чемпионов. Испанская команда является рекордсменом по победам в Кубке европейских чемпионов и Лиге чемпионов (13 титулов).
После двух матчей лидером квартета D является "Шериф" (6 очков), вторым идет "Реал" (3), третьим - "Интер" (1), четвертым - "Шахтер" (1). В следующем туре "Шериф" на выезде сыграет с "Интером" 19 октября, "Реал" в этот же день в гостях сыграет с "Шахтером".