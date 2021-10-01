Dnestr.TV

 
0

В Греции зажгут олимпийский огонь Зимних Игр 2022 года

В Греции зажгут олимпийский огонь Зимних Игр 2022 года

Церемония зажжения олимпийского огня зимних Игр 2022 года в Пекине состоится 18 октября в Древней Олимпии, где в VIII веке до нашей эры зародились Олимпийские игры.

Традиция начинать эстафету олимпийского огня на родине Игр была заложена в 1936 году. В церемонии его зажжения обычно участвуют одиннадцать актрис, которые в образе древнегреческих жриц воссоздают античный ритуал на месте останков храма богини Геры. Факел в руках главной жрицы воспламеняется при помощи параболического зеркала, которое отражает солнечные лучи.

Церемония второй раз будет проходить без присутствия публики в связи с пандемией COVID-19, будет сокращена эстафета олимпийского огня.

В марте 2020 года из-за пандемии по решению греческого НОК церемония зажжения огня для летней Олимпиады в Токио была закрыта для публики в целях предотвращения распространения коронавируса. Тогда на ней присутствовали только официальные делегации и руководство Греческой Республики, а также журналисты.

Греческий этап эстафеты тогда был отменен, поскольку, несмотря на просьбы властей не собираться на встречу огня, сотни людей пришли в Спарте посмотреть на участие в эстафете американского актера Джерарда Батлера, сыгравшего царя спартанцев Леонида в фильме «300 спартанцев». Сами игры в Токио были перенесены на год.

В этом году церемония зажжения пройдет в присутствии президента Греции Катерины Сакелларопулу и президента МОК Томаса Баха, без тысяч зрителей.

По традиции огонь будет зажжен в древнем храме Геры от солнечных лучей при помощи параболического зеркала. «Верховная жрица», роль которой исполнит актриса Ксанти Георгиу, произнесет молитву Аполлону, чтобы он послал лучи и зажег огонь Олимпиады, и Зевсу, чтобы он увенчал победителей игр венками. После этого жрица подносит факел к параболическому зеркалу, концентрирующему лучи солнца.

После зажжения олимпийского огня проходит небольшое театрализованное представление, его хореографом много лет выступает Артемис Игнатиу, а затем «верховная жрица» передаст огонь первому факелоносцу. Им станет лыжник Яннис Антониу. Он был первым факелоносцем и в сентябре 2013 года при зажжении огня для зимних Олимпийских игр в Сочи 2014 года.

Греция имеет право на собственный этап эстафеты, поскольку именно здесь зажигают огонь зимних и летних Олимпиад.

В эстафете в Греции в этом году примут участие всего трое факелоносцев — двое греческих и один китайский спортсмен.

Сразу после церемонии зажжения в Древней Олимпии Олимпийский огонь будет доставлен в Афины и перенесен в Акрополь, где он проведет ночь, а 19 октября на стадионе Панатинаикос в 12.00 он будет передан китайской делегации. На стадионе также не будет публики.

Греческое телевидение и олимпийский канал будут вести трансляцию всей церемонии в прямом эфире.
  • Сегодня, 11:56
  • DTV
  • Просмотров: 0
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • Доброе утро! Новые цены на топливо
  • Про нас иначе. Экологическое сельское хозяйство
  • Про нас иначе. Евгения Листовая: " в сельском хозяйств ...
  • Итоги первых восьми месяцев. В Приднестровье на одного ...
  • Про нас иначе. Виноделие на века
  • No comment: День Вина на винодельне "Кисловъ"
  • Договор о сервисном обслуживании водомеров необязателен
  • Где зарождается вино "Кисловъ"
  • Металлурги Украины обеспокоены вывозом металлолома в Пр ...
  • Автомобили с приднестровскими номерами не могут вернуть ...

    • Moldova+

  • Игорь Додон выступил на онлайн-заседании Высшего Евразийского экономического совета
  • В продолжение темы: Не убедили или Эта вонь у нас фенолом зовется?
  • Александр КОВАЛЬЧУК: Говорить с обществом и оздоравливать его - для этого я решил стать журналистом
  • Зелёный город
  • Старые Автомобили Нас Убивают
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • Доброе утро! Новые цены на топливо
  • Про нас иначе. Экологическое сельское хозяйство
  • Про нас иначе. Евгения Листовая: " в сельском хозяйств ...
  • Итоги первых восьми месяцев. В Приднестровье на одного ...
  • Про нас иначе. Виноделие на века
  • No comment: День Вина на винодельне "Кисловъ"
  • Договор о сервисном обслуживании водомеров необязателен
  • Где зарождается вино "Кисловъ"
  • Металлурги Украины обеспокоены вывозом металлолома в Пр ...
  • Автомобили с приднестровскими номерами не могут вернуть ...
    •  

    Инфо

    Участник конкурса сайтов RUССКОЕ ЗАRUБЕЖЬЕ-2015
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна