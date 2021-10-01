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На Украине появится новый «Запорожец» — кроссовер ЗАЗ Одесса, который захотят все покупатели

На Украине появится новый «Запорожец» — кроссовер ЗАЗ Одесса, который захотят все покупатели

Производители ЗАЗ все ближе подходят к началу серийного производства нового «Запорожца» кроссовера, который получит название «Одесса».

В конце 2022 года запустит производство нового кроссовера Запорожский автомобилестроительный завод (ЗАЗ). Он получит название ЗАЗ "Одесса". Основой для украинской машины станет китайский компакт-кроссовер Besturn T77. С 2018 года его производит китайская автокорпорация FAW Group.

Различия между китайской и украинской версиями одной модели будут минимальными. Силовой агрегат для машины безальтернативный – это 1,5-литровый турбированный двигатель мощностью 160 лошадиных сил. Он агрегируется с 6-скоростной КПП или 7-диапазонным роботом.

У машины современный дизайн, светодиодная оптика, большая решетка радиатора. В салоне будет устанавливаться двухзонный климат-контроль, цифровая приборная панель и современная медиа-система. Цены будут стартовать с отметки в полтора миллиона рублей по текущему курсу к гривне, сообщает vesti.ru.

На Украине появится новый «Запорожец» — кроссовер ЗАЗ Одесса, который захотят все покупатели

Информацию о новинке пресс-служба ЗАЗа не подтверждает. Последний заднемоторный "Запорожец" на заводе прекратили собирать 1 июля 1994 года. Это был ЗАЗ-968М. Семейство переднеприводных "Таврий" продержалось до конца первого десятилетия XXI века. В Запорожье собирали машины от Daewoo, Chevrolet, Chery, Opel, KIA, АвтоВАЗа и Renault.

Сейчас на украинском автозаводе планируется наладить выпуск "упрощенных" моделей Lada Granta. Для снижения стоимости в них не будет кондиционера и мультимедиа. Затем может быть освоена сборка самой дешевой Lada Vesta – без электронных помощников водителя, мультимедиа и балки-усилителя заднего бампера. Эти упрощения конструкции позволят удерживать украинские цены на Lada Granta не выше 580 тысяч рублей. На Украине им предстоит конкурировать по цене с Chevrolet Cobalt и продукцией Ravon.

Датой создания Запорожского автозавода принято считать 1863 год. Тогда выходец из Нидерландов Абрагам Яковлевич Кооп открыл в колонии Шенвизе мастерские по производству железных деталей к ветряным мельницам. Здесь выпускали также соломорезки, молотилки, жатки, плуги. Вскоре мастерские выросли до завода по производству сельскохозяйственных машин.
vesti.ru
  • Сегодня, 08:43
  • DTV
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