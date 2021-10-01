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В Украине ввели запрет на рекламу детского питания

В Украине ввели запрет на рекламу детского питания

Верховная Рада в четверг, 21 октября, приняла Закон О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно приведения законодательства Украины в сфере детского питания в соответствие с требованиями законодательства ЕС. Так, Рада запретила рекламу детского питания. Об этом сообщается на сайте парламента.

Законопроект №4554 поддержали 273 народных депутата, сообщает korrespondent.net.

Внесенными изменениями запрещена реклама детских смесей начальных и детских смесей для последующего кормления с четко определенными исключениями, которая имеет цель уменьшение влияния производителей детского питания на решение матерей о прекращении кормления грудью и определен размер санкций в виде штрафа за нарушение в сфере рекламы детских смесей начальных и детских смесей для последующего кормления, говорится в пояснительной записке.

Документ определяет требования к пищевым продуктам, предназначенным для кормления детей от 0 до 3 лет. Так, запрещается, за исключением некоторых случаев, реклама детских смесей начальных и детских смесей для последующего кормления.

Разрешается реклама детских смесей начальных и детских смесей для последующего кормления путем ее размещения:

в специализированных изданиях (включая электронные) по уходу за детьми грудного возраста и/или детьми раннего возраста; в научных изданиях (в том числе электронных);

в материалах (в том числе электронных), которые распространяются на семинарах, конференциях, симпозиумах по медицинской тематике, предназначенных исключительно для лиц, имеющих квалификацию в области медицины, питания или фармации.

Такая реклама может содержать только научно подтвержденную информацию, а также информацию, которая не производит впечатление, что искусственное вскармливание является равноценным или имеет преимущества по сравнению с грудным вскармливанием.

При этом разрешается реклама детских смесей для последующего кормления по решению Минздрава о признании Украины страной, которая не относится к странам с высокой степенью риска детской смертности, с соблюдением всех требований.

Законопроект устанавливает четкие и строгие требования к молоку и продуктам для детского питания.

Запрещается использовать ароматизаторы, красители, консерванты, стабилизаторы и другие вещества, которые могут влиять на качество детской смеси.

Также документом введены понятия "детская смесь начальная", "детская смесь для последующего кормления", "детское питание" и другие. Эти названия зависят от возраста ребенка.

До этого в Украине приняли закон об энергоэффективности. В законе, в частности, прописаны создание Национальной системы мониторинга энергоэффективности и популяризация энергоэффективности среди потребителей.
korrespondent.net
  • Вчера, 18:31
  • DTV
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