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Проба пера. Ромская молодежь учится журналистскому делу

Проба пера. Ромская молодежь учится журналистскому делу

Молодые люди из ромской молодежной организации "Днестр Инфолекс" на левом берегу Днестра, уже несколько недель знакомятся с журналистским делом и проходят обучение на курсах журналистики, операторского мастерства и монтажа, а также изучают графические возможности. По завершению проекта "Укрепление правового потенциала ромского сообщества на двух берегах Днестра", ребята изготовят социальные видео и/или анимационные ролики по правам человека на двух языках - русском и молдавском.

На одном из практических занятий, в выходной день, будущие блогеры учились работать с видеокамерой и, в том числе, проводить опросы населения. Интервьюирование респондентов проходило в тираспольском парке "Победа". Тираспольчане охотно отвечали на подготовленные ромской молодежью вопросы. А уже в другой день, в редакции Днестр ТВ, ребята изучили основы монтажа и работали с набранным видеоматериалом. В результате появилось видео, подготовленное от начала и до конца молодыми ромами.

https://www.youtube.com/watch?v=YXjHWNR0DRU

Видео подготовлено в рамках проекта "Укрепление правового потенциала ромского сообщества на двух берегах Днестра", который реализуется при содействии Совместной программы ООН "Поддержка прав человека на обоих берегах Днестра", финансируемой Швецией
  • Вчера, 18:45
  • DTV
  • Просмотров: 48
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