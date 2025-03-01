В осенней сессии депутаты Верховного Совета работают, в том числе над законопроектами в области ОСАГО, в сфере оформления сельского хозяйства и земельных участков, уплаты экологических сборов. Осенняя сессия не закрыта, передает пресс-служба Правительства ПМР.
Изменения закона об ОСАГО
Верховный Совет в осенней сессии работал над законопроектами, корректирующими закон «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств». Благодаря принятым изменениям, например, бумажный полис ОСАГО водителям уже не нужно хранить, как раньше. Оформлен ли полис ОСАГО, сотрудники ГАИ теперь могут проверить с помощью автоматизированной информационной системы обязательного страхования. Норму об упрощении прежних правил Верховный Совет принял в начале осенней сессии. Законопроект также был призван усилить меры против мошенничества в сфере страхования. Например, были случаи, когда виновники ДТП оформляли полис ОСАГО сразу после аварии текущим днем. Теперь, если полис оформлен в виде электронного документа, страховое покрытие начнет действовать только через три часа после оплаты страховой премии, что исключает возможность злоупотребления.
В закон об ОСАГО были внесены и другие дополнения. По правилам, чтобы выяснить обстоятельства ДТП, все должно оставаться на месте и не перемещаться. Однако закон прописывал исключения. До приезда экспертов в срочном порядке можно восстанавливать, например, опоры линий электропередачи или троллейбусной сети. Принятием законопроекта депутаты дополнили список исключений, прописав, что до приезда страховщика можно быстро устранять также повреждения сетей и сооружений электросвязи. При этом обязательно нужно все заранее сфотографировать и снять видео. Закон вступит в силу после подписания главой государства.
Животноводческие фермы должны быть за населенным пунктом
Для ведения крестьянского (фермерского) хозяйства в области животноводства нельзя использовать земельные участки в пределах города и села, а также те, которые были предоставлены для ведения личного подсобного хозяйства либо для жилищного или другого строительства. Такая норма, принятая Верховным Советом, позволит защитить права граждан, по соседству с которыми в жилом секторе появились животноводческие фермы. По принятому депутатами закону, предприниматели должны будут перенести свои фермы за пределы города или села, иначе придется заплатить штраф от 200 до 300 РУ МЗП (3 680 – 5 520 рублей). Границы и площадь земель для передачи их предпринимателям определит Правительство своим нормативным правовым актом. На эту работу депутаты дали Минсельхозу полгода. При этом размеры участков должны быть достаточными, чтобы соблюдались ветеринарно-санитарные правила содержания животных, а значит жителям городов и сел больше не придется терпеть неприятные запахи и насекомых от большого количества скота по соседству.
Освобождение от уплаты госпошлины
С 1 января вступили в силу изменения, которые на весь год освобождают граждан от уплаты госпошлины при регистрации земельных участков, предназначенных для садоводства, огородничества, в сельских населенных пунктах и для личного подсобного хозяйства. Депутаты Верховного Совета с учетом поправок поддержали соответствующий законопроект Правительства, чтобы жители сел и поселков регистрировали свои права на земельные участки, и уплата госпошлины не становилась преградой этому.
Стройамнистия продлена
Постройки, которые были возведены на земельных участках до 2023 года без разрешительных документов, приднестровцы смогут без штрафа оформить еще до конца этого года. Верховный Совет продлил сроки действия стройамнистии. Под нее подпадают жилые, садовые дома, дачи, пристройки и различные хозяйственные строения. Данная мера господдержки граждан прописана в законе «О некоторых дополнительных государственных мерах, направленных на минимизацию негативного воздействия внешних экономических факторов».
Подать заявку на участие в налоговом эксперименте можно до 15 апреля
С 1 января в республике стартовал налоговый эксперимент. Он призван ввести один совокупный экологический платеж вместо нескольких видов платежей за загрязнение окружающей природной среды и за пользование природными ресурсами. Участвовать в таком налоговом эксперименте могут организации, от которых ущерб для окружающей среды минимален. Например, это касается сфер строительства, сельского хозяйства, торговли и общественного питания. Подать заявку на участие в таком налоговом эксперименте еще можно до 15 апреля. Верховный Совет продлил срок для обращения в налоговый орган. Помимо сроков депутаты изменили условия для участия, чтобы большее число организаций смогло подать заявку для внесения одного совокупного экологического платежа вместо нескольких платежей.
Авансовый платеж за загрязнение окружающей природной среды
Верховный Совет в продолжающейся VIII сессии VII созыва принял законопроект, которым пролонгируется мера по упрощению расчета и оплаты за загрязнение окружающей природной среды и пользование природными ресурсами. Юридические лица в 2025 году могут вносить авансовый платеж, как и предыдущие 3 года. Соответствующие нормы прописаны в законе «О платежах за загрязнение окружающей природной среды и пользование природными ресурсами».