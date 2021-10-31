Этап Гран-при в Канаде завершился триумфом российской фигуристки Камилы Валиевой, которая вновь обновила мировые рекорды.
Второй этап Гран-при Skate Canada подошел к концу в воскресенье рано утром по московскому времени в Ванкувере. Россияне завоевали в общей сложности 5 наград – золото в женском одиночном катании, серебро в парном и женском одиночном, бронзу в мужском и женском одиночном.
15-летняя Камила Валиева получила за произвольную программу 180,89 балла и в сумме набрала 265,08, побив собственные мировые рекорды (174,31 и 249,24), установленные 10 октября на турнире серии "Челленджер" Finlandia Trophy в финском Эспоо, передает ria.ru.
После проката короткой программы Валиевой в адрес действующей чемпионки мира среди юниоров практически не осталось эпитетов. "Это был идеал, довести спортсмена до которого мечтает каждый тренер", - сказала заслуженный тренер России Инна Гончаренко. Все понимали, что при чистом катании с тремя четверными и тройным акселем в произвольной Валиеву с первого места не потеснить. Аксель вышел с помаркой на выезде, четверные - в порядке, и в итоге 32 балла отрыва от Елизаветы Туктамышевой.
За компоненты никто из арбитров не поставил оценку ниже девятки, а один судья даже расщедрился на 10.0 за композицию. Правда, она не пошла в зачет, так как лучшая и худшая оценка не учитываются.
"Я очень счастлива кататься в Канаде, счастлива, что почти выполнила свою задачу. Были помарки, но они были небольшими, - сказала Валиева на пресс-конференции. – Я постаралась в своей программе сделать все задуманное, и это была для меня самая главная задача. Очень счастлива таким оценкам, но по поводу них решают судьи. Я буду стараться выполнять свои задачи".
Фигуристка сказала, что добавлять в программу новые четверные не будет. "Пока усложнять программу все-таки не буду", - отметила она.
Чемпионка мира 2015 года, серебряный призер чемпионата мира-2021 Туктамышева (232,88) справилась со всеми элементами в произвольной программе, включая два тройных акселя, и стала второй.
"Безумно рада, что удалось исполнить произвольную программу в хорошем качестве. Я не была в стопроцентных кондициях, сегодняшний день был перебарыванием себя, и я счастлива, что все закончилось на такой ноте", - сказала Туктамышева на пресс-конференции.
Чемпионка Европы 2020 года Алена Косторная, впервые в сезоне исполнившая тройной аксель в короткой программе, в произвольной допустила недокрут и падение на этом элементе, однако удержалась на третьем месте (214,54). Однако ей вновь поставили невысокие по ее меркам оценки за компоненты. "Очень рада, что смогла в некотором роде перебороть себя, показать программу, исправить некоторые вчерашние ошибки. В целом очень довольна результатом", - сказала Косторная журналистам, а поводу снижения оценки за компоненты ответила так: "Это не я решаю, а специально обученные люди. Я не могу сказать что-то конкретное по поводу своих компонентов, что я должна получать, а что не должна".
Перед Skate Canada Косторная поменяла сразу две программы, в короткой она выступает под New York, New York Фрэнка Синатры, а в произвольной под Lovely Билли Айлиш.
"После Finlandia Trophy я вышла на вторую тренировку, и после проката тренеры мне сказали: мы меняем произвольную. Я не была против. Почему бы и нет, если я катаю ее лучше, чем предыдущую. А смена короткой прошла так: стоял вопрос о показательном номере, я хотел катать здесь (в Канаде) что-то на английском языке, а (на этапе) во Франции что-то на французском, чтобы публике было приятно. Мне предложили прокатать New York, New York, которую я не показала в прошлом году. И когда я поехала, то так понравилось, что решили поменять и короткую на нее, так как она тоже смотрится лучше предыдущей", - рассказала Косторная.
Гордость Татьяны Мишиной
Когда Евгений Семененко выиграл в прошлом сезоне первенство России среди юниоров в Красноярске, никто не удивился. Ученик Татьяны Мишиной выглядел наиболее стабильно и зрело среди сверстников. Когда он вдруг стал первым в Финале Кубка России среди взрослых, в компании чемпиона Европы-2020 Дмитрия Алиева и прочих компонентных мастеров, то Семененко, прихваливая, стали активно критиковать вплоть до отсутствия спортивного лица. Финал-то был по сути отбором на чемпионат мира, который должен был решить задачу добычи максимальной квоты на Олимпийские игры.
Семененко вместе с трехкратным чемпионом России Михаилом Колядой ее фактически и завоевал. В текущем сезоне фигурист прибавил в художественном прочтении программ, немножко утратил в стабильности – а стабильных парней в России нет – но именно он оказался лучшим среди опытных соотечественников на Skate Canada, заняв призовое третье место в соревнованиях мужчин (256,01).
В произвольной гордость Мишиной и вовсе проиграл только трехкратному чемпиону мира Натану Чену из США, в целом справившись с тремя четверными и оплошав лишь на одном из тройных акселей. Чен, выступая без тренера Рафаэла Арутюняна, который был лишен аккредитации за выход из "пузыря" (ситуация произошла, скорее всего, по вине организаторов, но запустить специалиста обратно в "баббл" представилось им технически невозможным), чисто откатал упрощенный контент с двумя четверными и спокойно занял первое место (307,18).
Другой американец Джейсон Браун, единственный представитель мужского топа без четверных, в очередной раз сделал неудачную попытку сальхова в четыре оборота, но со второй позицией "идеальный катальщик" не расстался (259,55). Россиянин Макар Игнатов (244,17) занял четвертое место, Александр Самарин (224,20) - восьмое.
Акробаты в рваных колготках
Бронзовые призеры чемпионата России прошлого сезона Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин стали вторыми в парном катании на Skate Canada. Фигуристы отметились не столько результатом, сколько короткой программой с обилием трюков, нестандартных для фигурного катания в таком количестве. На одном кувырке назад партнерша даже порвала колготки, а партнер рискнул произнести несколько революционную речь.
"Мы непременно будем продолжать кататься в этом стиле, те ошибки, которые мы совершаем, никак не повлияют. Мы будем работать больше, чтобы минимизировать их. Традиционное парное катание, по мне, скучное, его давно все видели", - сказал Ходыкин и нарвался на твит двукратного олимпийского чемпиона Максима Транькова. "В цирке точно веселей", – написал титулованный коллега Дениса.
Сравнение с цирком спорту привычно издавна. Отечественная школа всегда базировалась на дисциплине и консерватизме, а новаторы-индивидуалисты часто огребали за свои действия. Легендарный футбольный тренер Константин Бесков, видя иного финтёра, злоупотреблявшего техникой, любил повторять: "Футбол – не цирк". Если смогут Павлюченко/Ходыкин своей акробатикой добиться эффекта в соревновательных протоколах, то одержат идеологическую победу. Останутся ниже тройки на чемпионате России – запомнятся рваными колготками.
В произвольной Павлюченко/Ходыкин допустили серьезные ошибки на прыжках, выбросе флип и поддержке, набрали 193,08 балла в сумме обеих программ, уступив лишь именитым китайцам Суй Вэньцзин и Хань Цуну (224,05), одним из главных претендентов на олимпийское золото Пекина-2022. На пресс-конференции Ходыкин ответил на реплику Транькова.
"Я просто высказал свое мнение о том, какое фигурное катание нравится мне. Если кто-то хочет его осудить, то пусть осуждает. Я просто высказал то, что мне нравится смотреть. А осуждать чье-то мнение, мне кажется, как-то не очень", - сказал он.
Китайская же партнерша Суй совершила одну серьезную ошибку, упав с тройного сальхова. Третье место заняли экс-воспитанники заслуженного тренера России Нины Мозер американцы Эшли Кейн-Гриббл и Тимоти Ледюк (189,90).
Новая амбициозная канадская пара опытных Ванессы Джеймс и Эрика Рэдфорда (4-е место, 187,92 балла) пока проходит период становления, видимый персональный класс обоих партнеров еще не привел к полноценному дуэту, способному конкурировать с ведущими фигуристами мира.
Танцы на льду как совершенно отдельный вид фигурного катания привычно ассоциируется с очередью, и Skate Canada отвечал на абсолютно локальный вопрос, кто из российских молодых пар ближе к судейскому признанию – чемпионы России среди юниоров и бронзовые призеры юниорского чемпионата мира 2020 года Елизавета Шанаева/Девид Нарижный или уступавшие им на этих же турнирах еще без малого два года назад Диана Дэвис/Глеб Смолкин, победившие в юниорском Финале Кубка России прошлого сезона без сопротивления с чьей-либо стороны.
В Канаде, куда Дэвис и Смолкин попали не в результате отбора по рейтингу, а по приглашению организаторов, они заняли пятое место (180,57), а Шанаева/Нарижный – девятое (160,66). В одном из эпизодов проката партнер упал. Победили канадцы Пайпер Гиллес/Поль Пуарье (210,97), вторыми стали итальянцы Шарлен Гиньяр/Марко Фаббри (200,05), третье – испанцы Оливия Смарт/Адриан Диас (192,93). ria.ru