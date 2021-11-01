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Велосипедист посвятил заезд клубу «Шериф»
Велосипедист Вячеслав Кононов преодолел 250 км. менее чем за сутки.
Свой заезд Вячеслав посвятил футбольному клубу "Шериф", сообщает тг-канал «Правда Гагаузии», пишет bloknot-moldova.md.
Кононов стартовал от спорткомплекса "Шериф" в Тирасполе до центрального стадиона Комрата и проделал тот же путь обратно.
По словам велосипедиста, самым сложным этапом маршрута стали гагаузские холмы.
bloknot-moldova.md
- Сегодня, 09:55
- DTV
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