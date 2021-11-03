В Киеве около Верховной Рады проходит митинг против обязательной вакцинации и карантина. Видео с места событий опубликовано в Telegram-канале «Страна.ua».
На записи видно, как сотни собравшихся заблокировали движение машин на улице Грушевского возле здания правительства. Люди скандируют «Нет медицинскому терроризму», при этом недовольные водители сигналят митингующим. Также участники акции ругаются с полицейскими, о столкновениях пока не сообщалось, пишет lenta.ru
Все протестующие пришли без масок, что является одним из правил акции, сообщает издание. При этом митингующие делают замечания журналистам, которые надели средства индивидуальной защиты.
Ранее сообщалось, что власти республики объявили об отстранении от работы всех чиновников и учителей, которые к 8 ноября не привьются хотя бы одной дозой вакцины от коронавируса. Отказавшиеся не смогут претендовать на сохранение заработной платы.
«Мы требуем, чтобы нас, работников, которых отстранили, и те, кто отказался от принудительной вакцинации… что были нарушены наши трудовые конституционные права! Нас оставили без заработной платы, и это нарушение! То есть сейчас идет дискриминация по медицинским показателям. Этого быть не должно!» — рассказала одна из участниц акции.