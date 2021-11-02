Абсолютно все новые дома в столице Нидерландов начиная с 2025 года будут построены из дерева. Об этом пишет Dezeen.
Отмечается, что муниципальные власти Амстердама подписали соглашение Green Deal Timber Construction, в котором говорится об обязательстве застройщиков использовать не менее 20% древесины или других экологически чистых материалов для построения зданий.
К такому решению власти города пришли с целью уменьшения зависимости от вредных для планеты материалов - стали и бетона, при производстве которых выделяется большой объем углекислого газа.
В глобальном масштабе искусственная среда в настоящее время является причиной около 40 процентов всех выбросов парниковых газов. Чтобы уменьшить эту цифру, многие архитекторы во всем мире обращаются к древесине для строительства из-за того, что этот материал обладает экологической репутацией.
Одним из самых больших преимуществ древесины является то, что она может улавливать большое количество углерода из атмосферы и накапливать его внутри здания, компенсируя выбросы углерода, производимые зданием в течение его срока службы, пишет Dezeen
Аналитики из Амстердамского института перспективных городских решений подсчитали, что такой шаг поможет сократить ежегодные выбросы в городе на 220 тонн. Что в будущем - до 2050 года поможет Нидерландам достичь углеродной нейтральности.
Амстердам - не единственный город, в котором принято законодательство, поощряющее использование биоматериалов. В Нью-Йорке городской совет одобрил использование массивной древесины для строительства зданий высотой до 25,9 метра.
В 2020 году французское правительство согласилось с тем, что к 2022 году все новые общественные здания в стране должны быть построены не менее чем на 50 процентов из древесины или других природных материалов.