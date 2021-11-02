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В Амстердаме строителей домов обязали использовать древесину

В Амстердаме строителей домов обязали использовать древесину

Абсолютно все новые дома в столице Нидерландов начиная с 2025 года будут построены из дерева. Об этом пишет Dezeen.

Отмечается, что муниципальные власти Амстердама подписали соглашение Green Deal Timber Construction, в котором говорится об обязательстве застройщиков использовать не менее 20% древесины или других экологически чистых материалов для построения зданий.

К такому решению власти города пришли с целью уменьшения зависимости от вредных для планеты материалов - стали и бетона, при производстве которых выделяется большой объем углекислого газа.

В глобальном масштабе искусственная среда в настоящее время является причиной около 40 процентов всех выбросов парниковых газов. Чтобы уменьшить эту цифру, многие архитекторы во всем мире обращаются к древесине для строительства из-за того, что этот материал обладает экологической репутацией.

Одним из самых больших преимуществ древесины является то, что она может улавливать большое количество углерода из атмосферы и накапливать его внутри здания, компенсируя выбросы углерода, производимые зданием в течение его срока службы, пишет Dezeen

Аналитики из Амстердамского института перспективных городских решений подсчитали, что такой шаг поможет сократить ежегодные выбросы в городе на 220 тонн. Что в будущем - до 2050 года поможет Нидерландам достичь углеродной нейтральности.

Амстердам - ​​не единственный город, в котором принято законодательство, поощряющее использование биоматериалов. В Нью-Йорке городской совет одобрил использование массивной древесины для строительства зданий высотой до 25,9 метра.

В 2020 году французское правительство согласилось с тем, что к 2022 году все новые общественные здания в стране должны быть построены не менее чем на 50 процентов из древесины или других природных материалов.
  • Сегодня, 12:33
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