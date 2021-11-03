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Евросоюз потратит миллионы евро на просвещение грузин

Евросоюз потратит миллионы евро на просвещение грузин

Еврокомиссия собирается нанять специалиста для Грузии, который расскажет о действующих в стране проектах и инициативах Евросоюза, сообщает lenta.ru На такую деятельность планируют потратить пять миллионов евро, передает RT.

Новый тендер Европейского Союза требует от подрядчика проведения информационных кампаний, создания высококачественных материалов и публикаций, оказания поддержки представителям Брюсселя на местах. Это делается для повышения эффективности программ ЕС в Грузии.

Одно из условий Еврокомиссии — широкий охват граждан страны. Там подчеркивают, что о действующих программах должны узнать не только жители столичного Тбилиси, но и всех регионов Грузии.

Ранее Грузия не смогла получить от ЕС финансовую помочь в размере 75 миллионов евро из-за провала реформы в сфере правосудия. Изначально правительство Грузии решило самостоятельно отказаться от этих денег, на что в Брюсселе ответили, что и так не собирались их выделять.
  • Сегодня, 12:42
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