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В Бендерах высадили деревья на новой аллее Дружбы

В Бендерах высадили деревья на новой аллее Дружбы

В акции по высадке зеленых насаждений приняли участие гости Бендер, приехавшие на фестиваль вина и винограда из Турции и Гагаузии. Вместе с главой городской администрации Романом Иванченко они посадили липы в сквере Маргелова, сообщает bendery-ga.org

Липа – одно из самых некапризных деревьев-долгожителей, которые способны расти и здравствовать на одном месте до 600 лет. Липа быстро приживается, приспосабливается к городской среде и легко переносит формирующую обрезку. Именно саженцы такого дерева были выбраны для посадки в сквере Маргелова. 6 молодых деревьев привезли из частного питомника Тирасполя. Лунки выкопали заранее и добавили в землю немного торфа.

«Приднестровцы умеют работать и умеют отдыхать. Нашим гостям мы сегодня предложили поучаствовать в прекрасной акции. Я думаю, что таким образом мы делаем наши города более красивыми, создавая комфортную среду для наших граждан», – подчеркнул глава Государственной администрации г. Бендеры Роман Иванченко.

Один из участников акции – Георгий Сары, заместитель руководителя Комратской примэрии. Расстояние между дружественными городами Приднестровья и Гагаузии – 120 километров.

«Каждое дерево добавляет кислород, которым мы дышим, и создает тень в знойные дни. Сегодня дерево посадить – это жизнь продлить. Так что будущее за зелёным краем. Мы хотим, чтобы в Бендерах всё процветало, цвело и развивалось», – сказал заместитель мэра г. Комрат (Гагаузия) Георгий Сары.

Теперь в сквере Маргелова появится символическая аллея — аллея Дружбы. С годами деревца подрастут, а дружба между народами станет крепче.

источник: bendery-ga.org
  • Сегодня, 13:13
  • DTV
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