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Президент Грузии отказалась помиловать Саакашвили

Президент Грузии отказалась помиловать Саакашвили

Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что отказывается использовать имеющиеся у нее полномочия и помиловать экс-президента Грузии, председателя Исполнительного комитета Национального совета реформ Украины Михеила Саакашвили.

Об этом сообщает Информационный портал "Новости-Грузия".

"Так как этот вопрос муссируется, то я должна сказать, что моя позиция по поводу помилования бывшего президента твердая и неизменна: "Нет и никогда". Бывший президент не удовлетворяет ни одному критерию ни политического заключенного, ни жертвы несправедливости.

Он является добровольно и нелегальным путем попавшим в Грузию осужденным, чей приезд ставил себе целью дестабилизацию", - сказала президент Грузии.

Вместе с тем, Зурабишвили посоветовала властям воспринимать Саакашвили как "особого заключенного".

"Несмотря на это, исходя из высокого общественного и политического интереса, он должен считаться особенным заключенным, и это требует от пенитенциарной администрации и от властей особого внимания и принятия всех мер, чтобы ухудшение его здоровья не было использовано в целях политической спекуляции или дестабилизации. Это требует максимальной прозрачности и своевременного реагирования на любые признаки ухудшения его состояния", - заявила она.

Задержание Саакашвили

Саакашвили, который имеет гражданство Украины, вернулся на родину, в Грузию, незадолго до первого тура муниципальных выборов. Его задержали в Тбилиси 1 октября на основании заочно вынесенных приговоров по двум уголовным делам, касавшимся должностных преступлений. Согласно им, экс-президент должен пробыть в заключении 6 лет.

Сейчас Саакашвили держат в руставской тюрьме, он объявил голодовку, поскольку считает себя политическим узником. Врачи и адвокаты настаивают на госпитализации экс-президента в частную многопрофильную клинику.

Власти соглашаются госпитализировать его в больницу глданской тюрьмы в Тбилиси. По информации адвокатов, в больнице этой тюрьмы планируется инсценировать бунт с целью ликвидации Саакашвили.

28 октября адвокат Дито Садзаглишвили сообщил, что Саакашвили согласился на оказание ему медицинской помощи.

"Саакашвили становится хуже" - заявил врач политика

Состояние здоровья экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, который после ареста 1 октября объявил голодовку, ухудшается. Об этом в среду, 3 ноября, рассказал личный врач политика Николоз Кипшидзе, пишет Интерфакс-Украина.

"В среду были получены результаты тестов состояния здоровья Михаила Саакашвили, и они ухудшились по сравнению с консилиумом, состоявшимся неделю назад. Он жалуется на учащенное сердцебиение. Опасная ситуация может возникнуть в любую минуту", - отметил Кипшидзе.

По словам медика, Саакашвили за месяц потерял 10% своего веса, "что очень опасно".

Ранее Саакашвили написал из тюрьмы обращение к депутатам Верховной Рады, в котором сообщил, что потерял почти 20 килограмм веса, и что власти Грузии отказываются перевести его в многопрофильную больницу.

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  • Сегодня, 09:53
  • DTV
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