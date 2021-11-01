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Более 40 стран обязались отказаться от угля, в том числе Украина

Более 40 стран обязались отказаться от угля, в том числе Украина

Более 40 стран, среди которых и Украина, на климатической конференции COP26 в Глазго согласились постепенно отказаться от использования ископаемого угля, самого грязного источника топлива. Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на The Guardian.

Крупные страны-потребители угля, в том числе Канада, Польша, Украина и Вьетнам, будут постепенно прекращать использование угля для производства электроэнергии. Более богатые и более крупные страны сделают это в 2030-х годах, а меньшие страны – в 2040-х, пишет издание.

Цель «оставить уголь в истории» была ключевым вопросом для хозяина саммита COP26 Великобритании, стремящейся, чтобы мир стал на путь ограничения глобального потепления.

По данным Международного энергетического агентства, использование угля является одной из самых больших причин выбросов парниковых газов.

«Сегодняшний день знаменует веху в наших глобальных усилиях по борьбе с изменением климата, поскольку страны со всех уголков мира объединяются в Глазго, чтобы заявить, что уголь не играет никакой роли в нашем будущем производстве электроэнергии. Сегодняшние амбициозные обязательства, взятые на себя нашими международными партнерами, демонстрируют, что конец угля близок», - заявил бизнес-секретарь Великобритании Кваси Квартенг.

31 октября в Глазго под эгидой ООН началась климатическая конференция СОР-26, которая продлится до 12 ноября. Эту конференцию называют решающей для борьбы с климатическими изменениями.
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